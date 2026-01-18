Λήμνος: Τραγωδία με νεκρό μοτοσικλετιστή – Έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων

  • Τραγωδία με έναν νεκρό αναβάτη μοτοσικλέτας συνέβη την Κυριακή (18/1) στη Λήμνο, όταν ο νεαρός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Σύμφωνα με το limnosreport.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και κατέληξε σε γκρεμό.
  • Η περιοχή χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσβατη, γεγονός που δυσχέρανε το έργο των σωστικών συνεργείων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Τραγωδία με έναν νεκρό αναβάτη μοτοσικλέτας συνέβη την Κυριακή (18/1) στη Λήμνο.

Ο νεαρός μοτοσικλετιστής ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από δύσβατη περιοχή και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λήμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με το limnosreport.gr το δυστύχημα σημειώθηκε σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, που συνδέει την παραλία Πλατύ με την παραλία Τηγάνι. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, η οποία εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε γκρεμό.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσβατη, γεγονός που δυσχέρανε το έργο των σωστικών συνεργείων. Για την ανάσυρση του άτυχου αναβάτη απαιτήθηκε η συνδρομή ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο και ολοκλήρωσαν την επιχείρηση διάσωσης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

 

17:24 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

