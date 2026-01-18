Τηλεθέαση (17/1): Τα ποσοστά για το βράδυ του Σαββάτου

Η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, συνεχίστηκε δυναμικά το βράδυ του Σαββάτου (17/1).
Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη του Σαββάτου, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου (Ε)» με 14,2%, ενώ ακολούθησε το «Στο Παρά Πέντε (Ε)» με 12,2% και το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)» με 10,6%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου (Ε)» με 15,5%, με το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,1% και στην τρίτη το «Στο Παρά Πέντε (Ε)» με 12%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Το Σόι Σου (Ε) 14,2%
- MEGA – Στο Παρά Πέντε (Ε) 12,2%
- ALPHA – Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 10,6%
- ANT1 – The Roadshow (E) 9,5%
- ANT1 – Ελληνική ταινία: Το δόλωμα 8,4%
- SKAI – The Wall 8,2%
- STAR – Ξένη ταινία: Black Adam 7,5%
- SKAI – Ξένη ταινία: Ηλέκτρα 5,1%
- OPEN – Ξένη ταινία: Η πανσιόν 5%
- OPEN – Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 2,7%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Το Σόι Σου (Ε) 15,5%
- ALPHA – Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 14,1%
- MEGA – Στο Παρά Πέντε (Ε) 12%
- STAR – Ξένη ταινία: Black Adam 8,7%
- ANT1 – The Roadshow (E) 8,5%
- ANT1 – Ελληνική ταινία: Το δόλωμα 8,4%
- SKAI – The Wall 5,3%
- OPEN – Ξένη ταινία: Η πανσιόν 4,3%
- SKAI – Ξένη ταινία: Ηλέκτρα 3,3%
- OPEN – Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 2%