Τηλεθέαση (17/1): Τα ποσοστά για το βράδυ του Σαββάτου

Η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, συνεχίστηκε δυναμικά το βράδυ του Σαββάτου (17/1).

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη του Σαββάτου, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου (Ε)» με 14,2%, ενώ ακολούθησε το «Στο Παρά Πέντε (Ε)» με 12,2% και το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)» με 10,6%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου (Ε)» με 15,5%, με το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,1% και στην τρίτη το «Στο Παρά Πέντε (Ε)» με 12%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Το Σόι Σου (Ε) 14,2%

MEGA – Στο Παρά Πέντε (Ε) 12,2%

ALPHA – Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 10,6%

ANT1 – The Roadshow (E) 9,5%

ANT1 – Ελληνική ταινία: Το δόλωμα 8,4%

SKAI – The Wall 8,2%

STAR – Ξένη ταινία: Black Adam 7,5%

SKAI – Ξένη ταινία: Ηλέκτρα 5,1%

OPEN – Ξένη ταινία: Η πανσιόν 5%

OPEN – Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 2,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό