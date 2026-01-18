Τηλεθέαση (17/1): Τα ποσοστά για το βράδυ του Σαββάτου

Σύνοψη από το

  • Η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, συνεχίστηκε δυναμικά το βράδυ του Σαββάτου (17/1).
  • Στην prime time ζώνη του Σαββάτου, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου (Ε)» με 14,2%, ενώ βρέθηκε στην πρώτη θέση και στο δυναμικό κοινό με 15,5%.
  • Ακολούθησε το «Στο Παρά Πέντε (Ε)» με 12,2% στο γενικό κοινό, ενώ το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)» κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο δυναμικό κοινό με 14,1%.
Η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, συνεχίστηκε δυναμικά το βράδυ του Σαββάτου (17/1).

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη του Σαββάτου, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου (Ε)» με 14,2%, ενώ ακολούθησε το «Στο Παρά Πέντε (Ε)» με 12,2% και το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)» με 10,6%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου (Ε)» με 15,5%, με το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,1% και στην τρίτη το «Στο Παρά Πέντε (Ε)» με 12%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Το Σόι Σου (Ε) 14,2%
  • MEGA – Στο Παρά Πέντε (Ε) 12,2%
  • ALPHA – Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 10,6%
  • ANT1 – The Roadshow (E) 9,5%
  • ANT1 – Ελληνική ταινία: Το δόλωμα 8,4%
  • SKAI – The Wall 8,2%
  • STAR – Ξένη ταινία: Black Adam 7,5%
  • SKAI – Ξένη ταινία: Ηλέκτρα 5,1%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Η πανσιόν 5%
  • OPEN – Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 2,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Το Σόι Σου (Ε) 15,5%
  • ALPHA – Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 14,1%
  • MEGA – Στο Παρά Πέντε (Ε) 12%
  • STAR – Ξένη ταινία: Black Adam 8,7%
  • ANT1 – The Roadshow (E) 8,5%
  • ANT1 – Ελληνική ταινία: Το δόλωμα 8,4%
  • SKAI – The Wall 5,3%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Η πανσιόν 4,3%
  • SKAI – Ξένη ταινία: Ηλέκτρα 3,3%
  • OPEN – Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 2%

