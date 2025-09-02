Λήμνος: Ιερέας κατέρρευσε ενώ βρισκόταν σε εστιατόριο – Πελάτης τον έσωσε με ΚΑΡΠΑ

Αναστάτωση επικράτησε πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της Μύρινας, στην Λήμνο όταν ένας συνταξιούχος ιερέας, ο πατήρ Άγγελος από τον Άγιο Ευστράτιο, υπέστη καρδιακό επεισόδιο ενώ βρισκόταν σε γνωστό εστιατόριο.

Η γρήγορη αντίδραση και παρέμβαση ενός παρευρισκόμενου πελάτη αποδείχθηκε σωτήρια. Ο πρόεδρος του χωριού Βάρος, Γιάννης Κάββουρας, με γνώσεις στην παροχή πρώτων βοηθειών, ενήργησε άμεσα, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, limnoslive.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συμβολή του ιδιοκτήτη του εστιατορίου, ο οποίος διατήρησε την ψυχραιμία του, παρείχε άμεση βοήθεια και διευκόλυνε τη διαδικασία παρέμβασης. Παράλληλα, φαρμακοποιός από παρακείμενο φαρμακείο έσπευσε στον χώρο, φέροντας τα απαραίτητα μέσα και ενισχύοντας την υποστήριξη προς τον ασθενή.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε σε σύντομο χρόνο, παρέλαβε τον πατέρα Άγγελο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Λήμνου, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό παρακολούθηση.

