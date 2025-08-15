Λήμνος: Εκατοντάδες πιστοί συνέρρευσαν στο λιμάνι της Μύρινας για την λιτάνευση της εικόνας της Παναγιάς – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και ευλάβειας, πλήθος πιστών συνόδευσε το βράδυ της Πέμπτης – παραμονή του Δεκαπενταύγουστου – τη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Τσας), διασχίζοντας τους δρόμους και το γραφικό παλιό λιμάνι της Μύρινας στη Λήμνο.

Μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και πολλοί επισκέπτες που βρίσκονται στο νησί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, συμμετείχαν με σεβασμό και συγκίνηση στον Μέγα Αρχιερατικό Εσπερινό που τελέστηκε νωρίτερα στον ναό της Παναγίας του Τσας, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιερόθεου.

Μετά την ακολουθία, η πομπή της ιερής εικόνας διέσχισε τα στενά σοκάκια της πόλης, με τελικό προορισμό το παλιό λιμάνι, όπου η θάλασσα και τα φωτισμένα κτίρια συνέθεσαν ένα μοναδικό σκηνικό.

Μπροστά από το Δημαρχείο, ο Μητροπολίτης Ιερόθεος, πλαισιωμένος από κληρικούς και τις τοπικές αρχές, απηύθυνε λόγο προς το πλήθος, αναδεικνύοντας τη σημασία της Μεγάλης Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου για την Ορθοδοξία. Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους πληγέντες από τις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Ελλάδας. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη νέα γενιά, εκφράζοντας ανησυχία για την παραβατικότητα, αλλά και πατρική αγάπη.

Η πομπή ολοκληρώθηκε με τους πιστούς να αποχωρούν σιωπηλά, κρατώντας μέσα τους την ευλογία και την εικόνα μιας Λήμνου που ξέρει να συνδυάζει την παράδοση, την πίστη και την ομορφιά της.