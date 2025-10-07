Λέσβος: Κατολίσθηση βράχου στον δρόμο Μελίντας – Πλωμαρίου – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΛΕΣΒΟΣ

Σοβαρό περιστατικό κατολίσθησης σημειώθηκε, το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου στον δρόμο που συνδέει τη Μελίντα με το Πλωμάρι στην Λέσβο, με ογκώδη βράχο να καταλήγει στο οδόστρωμα. Ο δρόμος παραμένει κλειστός και η οριστική αποκατάσταση του προβλήματος απαιτεί ένα πλήρες έργο ανακατασκευής προϋπολογισμού περίπου οκτώ εκατομμυρίων ευρώ λόγω της σύνθετης γεωμορφολογίας της περιοχής.

Ο συγκεκριμένος δρόμος παραμένει κλειστός εδώ και αρκετά χρόνια εξαιτίας επαναλαμβανόμενων κατολισθήσεων

Πληροφορίες της ιστοσελίδας stonisi.gr αναφέρει, ότι ο συγκεκριμένος δρόμος παραμένει κλειστός εδώ και αρκετά χρόνια εξαιτίας επαναλαμβανόμενων κατολισθήσεων. Το φετινό καλοκαίρι είχε ανοίξει προσωρινά, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες και τους λουόμενους της περιοχής, ωστόσο πλέον έχει ξανακλείσει.

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Χρυσόστομος Χατζηκυριαζής, συνεργεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχουν ήδη μεταβεί στο σημείο για να απομακρύνουν τον βράχο από το οδόστρωμα και να εκτιμήσουν την κατάσταση. «Ο δρόμος θεωρείται επίσημα κλειστός και η διέλευση γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των οδηγών», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηκυριαζής, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα του τμήματος αυτού του οδικού δικτύου.

Για την οριστική αποκατάσταση του προβλήματος, απαιτείται ένα πλήρες έργο ανακατασκευής του δρόμου Μελίντα – Πλωμάρι, προϋπολογισμού περίπου οκτώ εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη παρέμβαση, που προϋποθέτει σοβαρές και εξειδικευμένες γεωλογικές μελέτες, καθώς το υπέδαφος της περιοχής χαρακτηρίζεται από σαθρούς βράχους και έντονη γεωμορφολογία, γεγονός που καθιστά κάθε τεχνική λύση δύσκολη και απαιτητική.

Ο δρόμος είναι ιδιαίτερα σημαντικός διότι είναι ο μοναδικός που συνδέει με σύντομη διαδρομή του Πλωμάρι με την Μελίντα. Σε διαφορετική περίπτωση τα οχήματα θα πρέπει να πάνε μέσω Παλαιοχωρίου μια απόσταση σχεδόν 30 χιλιομέτρων.

ΛΕΣΒΟΣ

 

 

ΛΕΣΒΟΣ

ΛΕΣ

 

ΛΕΣΒΟΣ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Τινάζεστε απότομα όταν κοιμάστε; Τι μπορεί να σημαίνει, σύμφωνα με ειδικούς

Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων από αποβιώσαντες δότες- 111 δότες χάρισαν ζωή σε 240 ασθενείς

Προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία: Αρχίζει αύριο η υποβολή αιτήσεων-Ποιους αφορά

Ασφαλιστική ικανότητα: Ποιοι ασφαλισμένοι μπορούν να την αποκτήσουν χωρίς ταλαιπωρία και πώς

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το διαφορετικό χαμογελαστό emoji στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:31 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Νοσοκομείο «Αττικόν»: «Περάσαμε μια πολύ δύσκολη περιπέτεια» λέει συγγενής της 22χρονης που της χορήγησαν λάθος φάρμακο

Παρ’ ολίγον νέα τραγωδία σε νοσοκομείο με νοσηλεύτριες να δίνουν λάθος φάρμακο σε 22χρον...
19:36 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία: Στο μικροσκόπιο η διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης μετά το έγκλημα – «Κλειδί» η κατάθεση του ανιψιού του ιδιοκτήτη

Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει τη διπλή δολοφονία που έγινε το βράδυ της Κυριακής (5/10) σε κά...
19:16 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Έβρος: Στη φυλακή 6 Τούρκοι για εισαγωγή και μεταφορά όπλων

Τον δρόμο για την φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας σε 6 εκ των Τούρκων που συνελήφθησα...
18:34 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Συναγερμός στην Κέρκυρα: Ιστιοφόρο με 3 επιβαίνοντες πλέει ακυβέρνητο

Συναγερμός έχει σημάνει στις λιμενικές αρχές, καθώς ένα ιστιοφόρο, σημαίας Γερμανίας, με 3 αλλ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης