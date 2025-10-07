Λέσβος: Κατολίσθηση βράχου στον δρόμο Μελίντας – Πλωμαρίου – ΦΩΤΟ

Σοβαρό περιστατικό κατολίσθησης σημειώθηκε, το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου στον δρόμο που συνδέει τη Μελίντα με το Πλωμάρι στην Λέσβο, με ογκώδη βράχο να καταλήγει στο οδόστρωμα. Ο δρόμος παραμένει κλειστός και η οριστική αποκατάσταση του προβλήματος απαιτεί ένα πλήρες έργο ανακατασκευής προϋπολογισμού περίπου οκτώ εκατομμυρίων ευρώ λόγω της σύνθετης γεωμορφολογίας της περιοχής.

Ο συγκεκριμένος δρόμος παραμένει κλειστός εδώ και αρκετά χρόνια εξαιτίας επαναλαμβανόμενων κατολισθήσεων

Το φετινό καλοκαίρι είχε ανοίξει προσωρινά, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες και τους λουόμενους της περιοχής, ωστόσο πλέον έχει ξανακλείσει.

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Χρυσόστομος Χατζηκυριαζής, συνεργεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχουν ήδη μεταβεί στο σημείο για να απομακρύνουν τον βράχο από το οδόστρωμα και να εκτιμήσουν την κατάσταση. «Ο δρόμος θεωρείται επίσημα κλειστός και η διέλευση γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των οδηγών», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηκυριαζής, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα του τμήματος αυτού του οδικού δικτύου.

Για την οριστική αποκατάσταση του προβλήματος, απαιτείται ένα πλήρες έργο ανακατασκευής του δρόμου Μελίντα – Πλωμάρι, προϋπολογισμού περίπου οκτώ εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη παρέμβαση, που προϋποθέτει σοβαρές και εξειδικευμένες γεωλογικές μελέτες, καθώς το υπέδαφος της περιοχής χαρακτηρίζεται από σαθρούς βράχους και έντονη γεωμορφολογία, γεγονός που καθιστά κάθε τεχνική λύση δύσκολη και απαιτητική.

Ο δρόμος είναι ιδιαίτερα σημαντικός διότι είναι ο μοναδικός που συνδέει με σύντομη διαδρομή του Πλωμάρι με την Μελίντα. Σε διαφορετική περίπτωση τα οχήματα θα πρέπει να πάνε μέσω Παλαιοχωρίου μια απόσταση σχεδόν 30 χιλιομέτρων.