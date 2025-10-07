Λέσβος: Ένα παιδί ανάμεσα στους 4 νεκρούς από το ναυάγιο – Σώοι 34 μετανάστες

Τέσσερις νεκροί (ένας άνδρας, δυο γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί) είναι ο τραγικός απολογισμός ναυαγίου βάρκας με μετανάστες στα νότια της Λέσβου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην ακτή κατάφεραν και βγήκαν 34 μετανάστες οι οποίοι περισυλλέχθηκαν από το Λιμενικό Σώμα και μεταφέρονται αυτή την ώρα στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στον Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης. Στο σύνολο τους νεκροί και διασωθέντες ήταν αφρικανικής καταγωγής.

Το ναυάγιο έγινε σήμερα, το πρωί στην περιοχή Τσίλια της Γέρας στη νότια Λέσβο, όπου επικρατούσαν άνεμοι έντασης τοπικά επτά Μποφόρ.

Τη στιγμή της πρόσκρουσης της βάρκας στη βραχώδη ακτή είχε κύματα ύψους πάνω από 1,5 μ.