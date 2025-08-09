Λεωφόρος Μεσογείων: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών την Κυριακή 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών θα εφαρμοστούν επί της Λεωφόρου Μεσογείων την Κυριακή 10 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, λόγω εκτέλεσης εργασιών, την 10-08-2025 και κατά τις ώρες 07.00΄ έως 12.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην δεξιά λωρίδα της Λεωφ. Μεσογείων, περιοχής Δήμου Αθηναίων, στο ύψος του ο.α. 85, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
21:46 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Βίντεο από την ηρωική νυχτερινή ρίψη από Canadair στο πύρινο μέτωπο – «Είναι κάτι που κόβει την ανάσα»

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την εξαιρετική προσπάθεια πιλότου της Πο...
21:36 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

To σπαρακτικό «αντίο» της Λίλιαν Βιλδιρίδη στην Λένα Σαμαρά – «29 χρόνια μαζί, και τώρα;»

Η Λίλιαν Βιλδιρίδη, γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας, αποχαιρέτησε με μια συγκινητική α...
21:30 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Χαλκιδική: Έκλεβαν κινητήρες σκαφών, πάνω από μισό εκατ. ευρώ η λεία – 2 συλλήψεις – ΦΩΤΟ 

Την εξιχνίαση 69 κλοπών από σκάφη θαλάσσης, που έγιναν την τριετία 2023-2025 σε διάφορες περιο...
21:22 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Σε 15.808 στρέμματα ανέρχεται η πληγείσα έκταση – Δείτε δορυφορική φωτογραφία

Την έκταση της φωτιάς που ξέσπασε την Παρασκευή στην Ανατολική Αττική αποτυπώνει δορυφορική λή...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια