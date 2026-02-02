Λασίθι: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό 17χρονου ύστερα από καβγά

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων για τον ξυλοδαρμό ενός 17χρονου, το βράδυ του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο δράστες, ηλικίας 17 και 16 ετών λογομάχησαν με το θύμα, και στη συνέχεια τον χτύπησαν με τα χέρια τους, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ το επεισόδιο συνέβη λόγω προσωπικών διαφορών. Οι δύο ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προανάκρισης και συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά το επεισόδιο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου για τις πράξεις της πρόκλησης σωματικών βλαβών σε βάρος ανηλίκου.

Εκτός από τους δύο ανήλικους συνελήφθησαν και οι πατεράδες τους, ηλικίας 54 και 57 ετών, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.