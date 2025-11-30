Λάρισα: «Προπηλακίστηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι» – Τι καταγγέλλει ο δήμαρχος Τυρνάβου

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Αγρότες, Λάρισα, Μπλόκο Νίκαιας

Εκατοντάδες τρακτέρ έχουν κλείσει τον δρόμο στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, ενώ στο σημείο παραμένουν αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις με το κλίμα να είναι ακόμη αρκετά έντονο.

Προηγήθηκε ένταση και επεισόδια τόσο στον κόμβο της Νίκαιας με αγρότες να επιχειρούν να ανατρέψουν με τα χέρια τους όχημα μεταφοράς προσωπικού της αστυνομίας, στην προσπάθειά τους να κινηθούν προς την εθνική οδό, όσο και στον κόμβο Πλατυκάμπου. Ακολούθησε σύρραξη μεταξύ αστυνομικών και αγροτών, με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών!

«Καταγγέλλουμε την ακραία καταστολή από τις αστυνομικές δυνάμεις σε ηλικιωμένους ανθρώπους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Προπηλακίστηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Έπεσαν δακρυγόνα, κρότου λάμψης. Είχαμε τραυματισμούς και εγκαυματίες. Αυτές είναι οι λύσεις που θέλει να δώσει η κυβέρνηση, που έχει καταστρέψει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους; Λέμε φτάνει πια. Δεν μας κρατάει τίποτα», τόνισε ο δήμαρχος Τυρνάβου κ. Στέλιος Τσικριτσής.

«Ευχαριστούμε όσους μας συμπαραστέκονται, δείχνει την δύναμη του λαού. Όλα αυτά τα επεισόδια με τους τραυματισμούς αγροτών, δείχνουν ότι ο αυταρχισμός της κυβέρνησης δεν έχει όριο. Να σηκωθούν όλοι οι αγρότες από τους καναπέδες, να έρθουν στη Νίκαια στο μπλόκο, δεν μας σταματάει τίποτα, το αποδείξαμε σήμερα», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ. Ρίζος Μαρούδας.

17:30 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

