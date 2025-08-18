Λάρισα: Φωτιά σε δασική έκταση στον δήμο Τυρνάβου – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 18 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Αμύγδαλο του δήμου Τυρνάβου στην Λάρισα.
Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο, του δήμου Τυρνάβου #Λάρισα.
Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης #ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2025