Λάρισα: Φωτιά σε δασική έκταση στον δήμο Τυρνάβου – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά πυροσβεστική αεροπλάνο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 18 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Αμύγδαλο του δήμου Τυρνάβου στην Λάρισα.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

