Βρετανία: Τρακτέρ έπεσε από γέφυρα σε αυτοκινητόδρομο έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά όταν το τρακτέρ που οδηγούσε έπεσε στο κενό από μια γέφυρα, έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό στο Ρόθαμ της Βρετανίας.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8), με τα δύο οχήματα για άγνωστη προς το παρόν αιτία να συγκρούονται μεταξύ τους.

A man has been airlifted to hospital with serious injuries after a tractor fell off a bridge and on to the central reservation of the M20 in Kent following a crash. More here: https://t.co/0a97gyXKPm pic.twitter.com/GaEy6FBB0w — BBC Kent (@BBCRadioKent) August 18, 2025

Συγκεκριμένα, το τροχαίο ατύχημα συνέβη σε γέφυρα που περνούσε πάνω από τον αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα το φορτηγό να γυρίσει στο πλάι στην άκρη της γέφυρας και το τρακτέρ, που ήταν συνδεδεμένο στο πίσω μέρος ενός από τα φορτηγά να πέσει από ύψος 12 μέτρων, στον πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο από κάτω.

Σύμφωνα με το BBC, το τμήμα του βασικού αυτοκινητοδρόμου έκλεισε και αναμενόταν να παραμείνει κλειστό για τουλάχιστον τέσσερις ώρες μετά το ατύχημα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν γρήγορα στο σημείο μετά τη σύγκρουση και η αστυνομία του Κεντ επιβεβαίωσε ότι ένας οδηγός μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

M20 update: Air ambulance has landed on the M20 after a driver lost control of a cab/tractor towing a trailer and crashed through the A20 bridge barriers near WROTHAM onto the M20 below. M20 closed both ways. Photo: Joe White. pic.twitter.com/3vssC5u1Zy — Kent 999s (@Kent_999s) August 18, 2025

Μάλιστα, χρειάστηκε να επέμβει η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό του τραυματία.