Βρετανία: Τρακτέρ έπεσε από γέφυρα σε αυτοκινητόδρομο έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΡΑΚΤΕΡ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά όταν το τρακτέρ που οδηγούσε έπεσε στο κενό από μια γέφυρα, έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό στο Ρόθαμ της Βρετανίας.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8), με τα δύο οχήματα για άγνωστη προς το παρόν αιτία να συγκρούονται μεταξύ τους.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο ατύχημα συνέβη σε γέφυρα που περνούσε πάνω από τον αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα το φορτηγό να γυρίσει στο πλάι στην άκρη της γέφυρας και το τρακτέρ, που ήταν συνδεδεμένο στο πίσω μέρος ενός από τα φορτηγά να πέσει από ύψος 12 μέτρων, στον πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο από κάτω.

ΤΡΑΚΤΕΡ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Σύμφωνα με το BBC, το τμήμα του βασικού αυτοκινητοδρόμου έκλεισε και αναμενόταν να παραμείνει κλειστό για τουλάχιστον τέσσερις ώρες μετά το ατύχημα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν γρήγορα στο σημείο μετά τη σύγκρουση και η αστυνομία του Κεντ επιβεβαίωσε ότι ένας οδηγός μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Μάλιστα, χρειάστηκε να επέμβει η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό του τραυματία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
19:05 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Αυτοί είναι οι 6 πόλεμοι που λέει ότι διευθέτησε

Αίσθηση προκάλεσε η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με την οποία έχει ...
18:41 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Συναγερμός στην Νέα Υόρκη: Εκκενώθηκε η Times Square λόγω ύποπτου αντικειμένου

Μετά από αναφορές για την ύπαρξη «ύποπτου αντικειμένου» η αστυνομία της Νέας Υόρκης εκκένωσε κ...
18:06 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Χαμάς: Δέχθηκε την πρόταση για κατάπαυση πυρός στην Γάζα

Η Χαμάς αποδέχθηκε την νέα πρόταση για κατάπαυση πυρός στην Γάζα την οποία παρουσίασαν η Αίγυπ...
17:39 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: «Έχω διευθετήσει έξι πολέμους – Ξέρω τι κάνω»

Επίθεση στα ΜΜΕ που τον επικρίνουν εξαπέλυσε με νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος τ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο