Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνε δεκάδες εγκαταλελειμμένα καρτοτηλέφωνα από τα πεζοδρόμια – Δείτε εικόνες

Στην απομάκρυνση δεκάδων καρτοτηλεφώνων προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων, μετά από συνεννόηση με τον ΟΤΕ. Όλες αυτές οι τηλεφωνικές εγκαταστάσεις παρέμεναν επί σειρά ετών ανενεργές και χωρίς λειτουργική χρήση σε διάφορα σημεία της πόλης, επιβαρύνοντας την εικόνα του δημόσιου χώρου και δημιουργώντας εμπόδια για πεζούς και άτομα με αναπηρία. Ουσιαστικά αποτελούσαν εστίες ρύπανσης, αλλά και πρόκλησης ατυχημάτων.

SafeAthens: Ο δήμος Αθηναίων αναβαθμίζει το ψηφιακό «εργαλείο» που προσφέρει ασφάλεια στους πολίτες

Ανταποκρινόμενη σε πολλά αιτήματα πολιτών, η Αντιδημαρχία Υποδομών επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ και ζήτησε την απομάκρυνση των χαλασμένων καρτοτηλεφώνων. Σταδιακά αποξηλώθηκαν 63 ανενεργοί τηλεφωνικοί θάλαμοι, ενώ έχει προγραμματιστεί η απομάκρυνση 24 ακόμα εντός του Αυγούστου. Μέχρι τον Οκτώβρη θα γίνουν επιπλέον 67 αποξηλώσεις.

Η απομάκρυνση ξεκίνησε από κεντρικά σημεία της Αθήνας. Ενδεικτικά:

  • Σύνταγμα: Φιλελλήνων & Βασ. Αμαλίας, Λέκκα
  • Πανεπιστημίου
  • Ομόνοια: Πλατεία Κοτζιά, Σανταρόζα, Σατωβριάνδου, Λυκούργου, Σωκράτους & Ευριπίδου
  • Μετς: Αναπαύσεως
  • Κολωνάκι: Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Υψηλάντου
  • Εξάρχεια: Στουρνάρη
  • Κυψέλη: Πατησίων & Αγ. Μελετίου, Ευελπίδων & Κέρκυρας, Πλατεία Κυψέλης, Ζακύνθου & Κέρκυρας, Κρίσσης
  • Πατήσια / Μεταξουργείο / Κολωνός: Λένορμαν, Αχαρνών, Κολοκυνθού, Πλατεία Αθανασίου Διάκου (Θυμαράκια)
  • Γκύζη: Βαρβάκη & Μομφεράτου
  • Εξάρχεια / Νεάπολη: Στουρνάρη, Καλλιδρομίου, Λ. Αλεξάνδρας
  • Παγκράτι: Δαμάρεως, Υμηττού, Σπύρου Μερκούρη, Εμπεδοκλέους, Φορμίωνος
  • Πετράλωνα: Δεινοχάρους (Πλατεία Μερκούρη)
  • Ιλίσια: Παπαδιαμαντοπούλου
  • Κουκάκι / Ν. Κόσμος: Καφαντάρη, Μιχαήλ Μπακνανά
  • Αμπελόκηποι: Κηφισίας, Γρ. Ξενοπούλου & Μεσογείων, Φθιώτιδος & Δουκίσσης Πλακεντίας
  • Βοτανικός: Σπύρου Πάτση & Ιερά Οδός

