Τζι Ντι Βανς: Θα παραστεί στη συνάντηση Τραμπ –Ζελένσκι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζι Ντι Βανς θα παραστεί σήμερα στην συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, μετέδωσε σήμερα το ABC News, επικαλούμενο πηγή που έχει γνώσει του προγράμματος.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την είδηση.