Τζι Ντι Βανς: Θα παραστεί στη συνάντηση Τραμπ –Ζελένσκι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζι Ντι Βανς θα παραστεί σήμερα στην συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, μετέδωσε σήμερα το ABC News, επικαλούμενο πηγή που έχει γνώσει του προγράμματος.
Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την είδηση.
Vice Pres. JD Vance will attend the Trump-Zelenskyy meeting, a source told @ABC News.
Vance was part of the Oval Office meeting in February during which the vice president publicly berated Zelenskyy over his alleged ingratitude for U.S. wartime support. https://t.co/U6OytL3FK8
— ABC News (@ABC) August 18, 2025