Τζι Ντι Βανς: Θα παραστεί στη συνάντηση Τραμπ –Ζελένσκι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

ΤΖΕΙ ΝΤΙ ΒΑΝΣ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζι Ντι Βανς θα παραστεί σήμερα στην συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, μετέδωσε σήμερα το ABC News, επικαλούμενο πηγή που έχει γνώσει του προγράμματος.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την είδηση.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
16:08 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Τρόμος στην Ιταλία: Γέφυρα διαλύεται έπειτα από νεροποντή ενώ την διασχίζουν αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο

Ανατριχιαστικές εικόνες στην Ιταλία, όπου μια γέφυρα αποδομείται, ενώ περνούν από επάνω της αυ...
14:52 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Βίντεο-σοκ: Οδηγός φορτηγού έκανε αναστροφή και προκάλεσε τροχαίο με 3 νεκρούς – Η στιγμή που συνθλίβεται μίνι βαν

Ένα τροχαίο δυστύχημα στη Φλόριντα κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, όταν φορτηγό που οδηγούσ...
14:28 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Βίντεο: Σκηνές χάους σε παραλία της Ισπανίας από την «Καταιγίδα του Σατανά» – Θυελλώδεις άνεμοι «σάρωσαν» την ακτή

Τουρίστες σε παραλία της νότιας Ισπανίας βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα ακραίο φαινόμενο που οι τ...
13:49 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ορειβάτης παγιδεύτηκε δύο ημέρες πίσω από καταρράκτη: Εντοπίστηκε «εξαντλημένος και βρεγμένος μέχρι το κόκκαλο» – Βίντεο από τη διάσωση

Ένας 46χρονος ορειβάτης επιβίωσε για δύο τρομακτικές ημέρες παγιδευμένος πίσω από έναν «ακραίο...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο