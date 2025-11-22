Λαμία: Δικυκλιστής έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο για να μην παρασύρει πεζή – Τυλίχτηκε στις φλόγες η μηχανή

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λαμία: Δικυκλιστής έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο για να μην παρασύρει πεζή – Τυλίχτηκε στις φλόγες η μηχανή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 17:30, στην οδό Βασιλικών στη Λαμία, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με το LamiaReport, μία μηχανή μεγάλου κυβισμού κινούνταν στο ρεύμα προς την οδό Αθηνών, όταν, στο ύψος γνωστού σούπερ μάρκετ, ο οδηγός της προσπάθησε να αποφύγει μία πεζή που επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Προκειμένου να μην τη χτυπήσει, ο οδηγός έκανε απότομη αλλαγή πορείας, με αποτέλεσμα η μηχανή να χτυπήσει στο πίσω μέρος ενός κόκκινου αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο έξω από το κατάστημα.

Από τη σύγκρουση το δίκυκλο τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας πανικό στους περαστικούς. Ευτυχώς, η άμεση επέμβαση των γύρω επαγγελματιών με πυροσβεστήρες απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς κατάφεραν να σβήσουν γρήγορα τη φωτιά. Παρόλα αυτά, η μηχανή υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Η οδηγός του ΙΧ, που εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα στο όχημα, τραυματίστηκε ελαφρά από την πρόσκρουση και διακομίστηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας για εξετάσεις.

Ο οδηγός της μηχανής στάθηκε τυχερός, καθώς δεν τραυματίστηκε, ενώ η συνεπιβάτης του ΙΧ, που βρισκόταν εκτός οχήματος τη στιγμή της σύγκρουσης, δεν έπαθε απολύτως τίποτα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δίδυμες διάσημες αδελφές «έφυγαν» την ίδια ημέρα: «Είχαν αποφασίσει να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί»

Βιταμίνη D: Πότε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά – Ποια τα συμπτώματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τους ...

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Οι τεχνικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσει...

Η «σιωπηλή» δύναμη του κουμπιού «Αποθήκευση στο τηλέφωνο» του Google Wallet – Και γιατί πρέπει να τη γνωρίζετε!

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
15:41 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Την Τρίτη απολογούνται οι 4 συλληφθέντες για το κύκλωμα που έκανε δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές οχημάτων

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη στον ανακριτή πήραν οι τέσσερις συλληφθέντες ύ...
15:26 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες πέφτουν από μπαλκόνι και καταλήγουν τραυματισμένοι – Βίντεο ντοκουμέντο

Άσχημη κατάληξη είχε για δύο διαρρήκτες η προσπάθειά τους να αφαιρέσουν κοσμήματα και χρήματα ...
14:55 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Πρέβεζα: Δραματική επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου στην Φιλιππιάδα – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Το μεγαλείο ενός ανθρώπου φαίνεται στα δύσκολα, και αυτό ακριβώς επιβεβαίωσαν τα δραστήρια μέλ...
14:30 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Σε αναβρασμό αγρότες και κτηνοτρόφοι – Πανελλαδική σύσκεψη αύριο στη Νίκαια Λάρισας

Αγρότες από όλη την Ελλάδα θα συμμετάσχουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη που οργανώνει η Πανελλαδικ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα