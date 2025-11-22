Λαμία: Δικυκλιστής έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο για να μην παρασύρει πεζή – Τυλίχτηκε στις φλόγες η μηχανή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 17:30, στην οδό Βασιλικών στη Λαμία, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με το LamiaReport, μία μηχανή μεγάλου κυβισμού κινούνταν στο ρεύμα προς την οδό Αθηνών, όταν, στο ύψος γνωστού σούπερ μάρκετ, ο οδηγός της προσπάθησε να αποφύγει μία πεζή που επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Προκειμένου να μην τη χτυπήσει, ο οδηγός έκανε απότομη αλλαγή πορείας, με αποτέλεσμα η μηχανή να χτυπήσει στο πίσω μέρος ενός κόκκινου αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο έξω από το κατάστημα.

Από τη σύγκρουση το δίκυκλο τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας πανικό στους περαστικούς. Ευτυχώς, η άμεση επέμβαση των γύρω επαγγελματιών με πυροσβεστήρες απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς κατάφεραν να σβήσουν γρήγορα τη φωτιά. Παρόλα αυτά, η μηχανή υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Η οδηγός του ΙΧ, που εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα στο όχημα, τραυματίστηκε ελαφρά από την πρόσκρουση και διακομίστηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας για εξετάσεις.

Ο οδηγός της μηχανής στάθηκε τυχερός, καθώς δεν τραυματίστηκε, ενώ η συνεπιβάτης του ΙΧ, που βρισκόταν εκτός οχήματος τη στιγμή της σύγκρουσης, δεν έπαθε απολύτως τίποτα.