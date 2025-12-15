Λαμία: Άγριο ξύλο μεταξύ μαθητριών στο κέντρο της πόλης – Δύο τραυματίες

Θλιβερό επεισόδιο με πρωταγωνίστριες δύο ανήλικες μαθήτριες, σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12), στο κέντρο της Λαμίας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οι δύο μαθήτριες, 17 ετών, που είχαν διαφορές στο σχολείο, άρχισαν να διαπληκτίζονται. Όταν έφτασαν στην οδό Διάκου κοντά στην ομώνυμη πλατεία άρχισαν να χτυπούν άγρια η μία την άλλη.

Η μία από τις δύο κοπέλες φέρεται να ειδοποίησε τη μητέρα της που έφτασε στο σημείο και προσπάθησε να απομακρύνει την κόρη της από την άλλη 17χρονη. Πάνω στο νέο καβγά, η γυναίκα βρέθηκε στο έδαφος και χτύπησε στον αυχένα της.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τόσο την πεσμένη στο πεζοδρόμιο γυναίκα, αλλά και τη μία 17χρονη που πονούσε στο χέρι της.

Στο σημείο επικράτησε πανικός και μπροστά στον καβγά ήταν πολλά άτομα, ωστόσο ελάχιστοι ήταν αυτοί που έσπευσαν να χωρίσουν τις 17χρονες και να εκτονώσουν την κατάσταση. Μάλιστα ένας διερχόμενος οδηγός σταμάτησε το αυτοκίνητό του και προσπάθησε να βοηθήσει.

Μηχανή της ΔΙΑΣ που έτυχε να περνά από το σημείο επενέβη και προσπάθησε να συγκεντρώσει καταθέσεις, ενώ δύο κοπέλες μετέβησαν και στο Τμήμα για να περιγράψουν τα όσα είδαν.

