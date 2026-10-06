Κρήτη: Σε πλήρη εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών στις πληγείσες περιοχές – Τι δείχνουν οι έλεγχοι

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Κατά τη δεύτερη ημέρα των αυτοψιών πραγματοποιήθηκαν συνολικά 40 αυτοψίες στις Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Ιωάννου του Δήμου Ιεράπετρας και Αξού, Βενίου και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου στην Κρήτη, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, αυτοψίες έγιναν στις εξής περιοχές:

Στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποιήθηκαν 9 αυτοψίες . Από αυτές, 7 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, κανένα κτίριο κίτρινο και 2 κτίρια κόκκινα.

του πραγματοποιήθηκαν . Από αυτές, 7 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, κανένα κτίριο κίτρινο και 2 κτίρια κόκκινα. Στη Δημοτική Κοινότητα Αξού του Δήμου Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκαν 7 αυτοψίες . Και τα 7 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, ενώ δεν καταγράφηκε κανένα κίτρινο ή κόκκινο κτίριο.

του πραγματοποιήθηκαν . Και τα 7 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, ενώ δεν καταγράφηκε κανένα κίτρινο ή κόκκινο κτίριο. Στη Δημοτική Κοινότητα Βενίου του Δήμου Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκαν 1 0 αυτοψίες . Και τα 10 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, χωρίς να καταγραφεί κανένα κίτρινο ή κόκκινο κτίριο.

του πραγματοποιήθηκαν 1 . Και τα 10 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, χωρίς να καταγραφεί κανένα κίτρινο ή κόκκινο κτίριο. Στη Δημοτική Κοινότητα Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες. Και τα 14 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, χωρίς να καταγραφεί κανένα κίτρινο ή κόκκινο κτίριο.

Σε επίπεδο συνολικής καταγραφής ανά Δημοτική Κοινότητα, στον Δήμο Ιεράπετρας και συγκεκριμένα στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 20 αυτοψίες, από τις οποίες 18 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, κανένα κίτρινο και 2 κόκκινα.

Στον Δήμο Μυλοποτάμου, στη Δημοτική Κοινότητα Αξού έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 7 αυτοψίες, με 7 πράσινα κτίρια και κανένα κίτρινο ή κόκκινο. Στη Δημοτική Κοινότητα Βενίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με 10 πράσινα κτίρια και κανένα κίτρινο ή κόκκινο. Στη Δημοτική Κοινότητα Ζωνιανών έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 23 αυτοψίες, από τις οποίες 22 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 1 κτίριο κίτρινο και κανένα κόκκινο.

Συνολικά, στους δύο Δήμους έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 60 αυτοψίες. Από το σύνολο των κτιρίων που ελέγχθηκαν, 57 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 1 κίτρινο και 2 κόκκινα. Σε ό,τι αφορά τη χρήση των κτιρίων, από τις 60 αυτοψίες οι 30 αφορούν κατοικίες. Και οι 30 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν πράσινες.

Στους επαγγελματικούς χώρους πραγματοποιήθηκαν 16 αυτοψίες, από τις οποίες οι 14 αφορούν κτίρια που χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 1 κτίριο χαρακτηρίστηκε κίτρινο και 2 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Στην κατηγορία των Ιερών Ναών και των Δημόσιων Κτιρίων δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής κτίριο που να έχει υποβληθεί σε αυτοψία. Στα λοιπά κτίρια, όπως αποθήκες και στάβλοι, πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες. Από αυτά, 13 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 1 κίτρινο και κανένα κόκκινο.

Η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών συνεχίζεται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με τους Δήμους, την Περιφέρεια και τις τοπικές Αρχές.