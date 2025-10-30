Κρήτη: Παραμένουν στους δρόμους οι αγρότες – «Αν χρειαστεί θα φέρουμε τα πρόβατα στον ΒΟΑΚ»

Δεύτερη ημέρα κινητοποιήσεων για τους αγροτοκτηνοτρόφους της Κρήτης, οι οποίοι παραμένουν στους δρόμους και προχωρούν σε κλείσιμο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα τους και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, που, όπως λένε, οδηγούν τον πρωτογενή τομέα στα όριά του.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου διανυκτέρευσαν στο «μπλόκο» του Καρτερού, νωρίς το πρωί της Πέμπτης (30/10), πήγαν στα ποιμνιοστάσια για να φροντίσουν τα ζώα τους και στη συνέχεια επέστρεψαν στον Καρτερό, επί του ΒΟΑΚ, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν, ο δρόμος θα ανοίξει για να περάσουν τα λεωφορεία με τους μαθητές και στις 14.30 το μεσημέρι θα τον κλείσουν ξανά επ’ αόριστον. Εκπρόσωποί τους δήλωσαν ότι θα επιτρέπεται να περνούν μόνον ασθενοφόρα και οχήματα έκτακτης ανάγκης.

«Περιμένουμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να πάρουν θέση στα αιτήματά μας. Είμαστε και στα μπλόκα και στα πρόβατα. Δεν σταματάμε. Αν χρειαστεί θα φέρουμε τα πρόβατα στον ΒΟΑΚ», δήλωσε ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, σύμφωνα με το creta24.gr.

Το μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων βρίσκεται μπροστά στο ΚΤΕΟ και τα οχήματα που κινούνται προς τον Άγιο Νικόλαο, θα πηγαίνουν πλέον από την παλαιά Εθνική Οδό, στην έξοδο του Καρτερού.

Οι παραγωγοί έχουν ήδη δηλώσει πως οι κινητοποιήσεις τους θα είναι διαρκείας, έως την 11η Νοεμβρίου.

Δεύτερη ημέρα κινητοποιήσεων στα Χανιά

Για δεύτερη ημέρα παραμένουν στο μπλόκο που έστησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 29/10 αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων, κόβοντας στα δύο τον ΒΟΑΚ μεταξύ των κόμβων Μουρνιών και Σούδας.

Στο μπλόκο δεν υπάρχει σταθερός αριθμός κτηνοτρόφων, ενώ η παρουσία τους αυξάνεται μετά το μεσημέρι και όπως φαίνεται έχουν προετοιμαστεί να την παραμονή τους στον σημείο τουλάχιστον για μια εβδομάδα, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Οι κτηνοτρόφοι επιτρέπουν μόνο την διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, δηλαδή για ασθενοφόρα, αστυνομία, πυροσβεστική.

Όλα τα άλλα οχήματα πρέπει να χρησιμοποιούν είτε τους παράπλευρους δρόμους του ΒΟΑΚ, είτε μέσω Λεωφόρου Σούδας από και προς τους κόμβους Σούδας και Μουρνιών.

Ζητούν από την κυβέρνηση να καταβάλει άμεσα τις επιδοτήσεις και προειδοποιούν πως οι κινητοποιήσεις θα είναι μακράς διαρκείας αν δεν επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στον κόμβο Σπηλίου οι αγρότες του Ρεθύμνου – Απέκλεισαν την Εθνική Οδό

Στον κόμβο του Σπηλίου συγκεντρώνονται σήμερα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Ρεθύμνου, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στα Τρία Μοναστήρια και από εκεί κατευθύνθηκαν στον κόμβο του Σπηλίου, όπου απέκλεισαν την εθνική οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα rethnea.gr.

Οι οδηγοί που κινούνται από Χανιά και Ηράκλειο θα πρέπει υποχρεωτικά να εισέλθουν στην πόλη, με όποια ταλαιπωρία αυτό συνεπάγεται. Οι αγρότες σκόπευαν να ανοίξουν τον δρόμο για μία ώρα και στη συνέχεια να τον κλείσουν εκ νέου, μία τακτική που φαίνεται θα ακολουθήσουν μέχρι το βράδυ.