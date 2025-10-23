Κρήτη: Εφιαλτικές στιγμές για γυναίκα στη Θέρισο – 32χρονος Αιγύπτιος μπήκε ξαφνικά στην αυλή της και προχώρησε σε άσεμνες πράξεις

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία γυναίκα στην Κρήτη, καθώς ξαφνικά είδε έναν άγνωστο άνδρα να… εκτονώνεται σεξουαλικά έξω από την πόρτα του σπιτιού της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας patris.gr, όλα συνέβησαν χθες λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα, όταν ο 32χρονος – με καταγωγή από την Αίγυπτο – άνοιξε την αυλόπορτα της ανυποψίαστης γυναίκας στη Θέρισο και βρέθηκε έξω από την πόρτα του σπιτιού της. Χωρίς κανέναν δισταγμό άρχισε να προχωρά σε άσεμνες πράξεις. Μάλιστα, ο 32χρονος επιχείρησε να μπει και στο σπίτι της με την γυναίκα να ειδοποιεί έντρομη την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 32χρονο, οδηγώντας τον στα κρατητήρια. Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε πως ο 32χρονος βρίσκεται παράνομα στην Ελλάδα και έχει εκδοθεί απόφαση για την επιστροφή του στη χώρα του, κάτι όμως που δεν έχει γίνει ακόμα.