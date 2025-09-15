Κρήτη: Διάσωση 60χρονης τουρίστριας που τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ίμπρου 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κρήτη: Διάσωση 60χρονης τουρίστριας που τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ίμπρου 

Μία ακόμα επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην περιοχή των Σφακίων, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μια τουρίστρια από το Βέλγιο με τον σύζυγό της ξεκίνησαν νωρίς το μεσημέρι για πεζοπορία στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά, όμως, μόλις ένα χιλιόμετρο από την είσοδο, η 60χρονη έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αστράγαλο.

Ο σύζυγος της κάλεσε το 112 ζητώντας βοήθεια και αμέσως δύο ομάδες ξεκίνησαν για το σημείο.

Συγκεκριμένα έξι άτομα από την ΕΜΟΔΕ Χανίων και πέντε από το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Ανώπολης μπήκαν στο φαράγγι και πολύ γρήγορα έφτασαν κοντά στο ζευγάρι.

Λόγω του τραυματισμού η 60χρονη δεν μπορούσε να περπατήσει, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες να την μεταφέρουν με φορείο μέχρι την έξοδο του φαραγγιού στο χωριό Κομιτάδες.

Εκεί, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, την περίμενε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Σφακίων, όπου μεταφέρθηκε και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και από εκεί στο νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω νοσηλεία.

H ανακοίνωση της Πυροσβεστικής 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάγατε βραδινό και τώρα θέλετε ένα γλυκό; Ειδικοί εξηγούν τους λόγους που έχουμε λιγούρες και πώς να το καταπολεμήσουμε

Σήψη: Η «σιωπηλή πανδημία» με έναν θάνατο κάθε 2,8 δευτερόλεπτα

Ρεύμα: Σε ποια τιμολόγια αναμένεται να έρθουν αυξήσεις και γιατί

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,25% για τον Γενικό Δείκτη – Στα 166,36 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον ιππόκαμπο στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο να και βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 23 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:32 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο: Επιτέθηκε στην πρώην σύζυγό του με κουπί και σκεπάρνι

Στον Βόλο μια 56χρονη γυναίκα δέχτηκε επίθεση από τον 57χρονο πρώην σύζυγό της, ο οποίος την τ...
19:15 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Καρέ καρέ η δράση διαρρήκτη που εισέβαλε σε ναό και προσπάθησε να κλέψει το παγκάρι 

Kάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ τη δράση ενός άνδρα που εισέβαλε σε ιερό ναό με σκοπό τη...
19:11 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ – Καλλιόπη Σεμερτζίδου: «Δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι και γίναμε νούμερο ένα στόχος»

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου δήλωσε ότι δεν είχε καμία γνώση για τη δέσμευση της ακίνητης περιουσίας...
19:04 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Ειρήνη Μουρτζούκου: Φέρεται να είχε αποπειραθεί να δολοφονήσει και άλλο βρέφος – Ξεσπά ο πατέρας του Παναγιωτάκη

Σοκ προκαλούν νέες μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την Ειρήνη Μουρτ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος