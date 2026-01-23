Κρίσεις αντιστρατήγων στην ΕΛΑΣ: Ποιοι αποστρατεύθηκαν, ποιοι συνεχίζουν

  • Άρχισαν σήμερα Παρασκευή οι τακτικές κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία, με την κρίση των αντιστρατήγων, βάσει του νέου νόμου για την αναδιάρθρωση της ΕΛΑΣ.
  • Ο νέος νόμος προβλέπει θέση Β΄ υπαρχηγού και καταργεί τη θέση του επιτελάρχη. Το Συμβούλιο Κρίσης συνεδρίασε υπό τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ, Δημήτριο Μάλλιο.
  • Διατηρητέοι κρίθηκαν οι αντιστράτηγοι Παναγιώτης Πούπουζας και Γεώργιος Παπαδόπουλος. Ευδοκίμως τερμάτισαν τη σταδιοδρομία τους οι Πασχάλης Συριτούδης και Χαράλαμπος Καλόγηρος.
Άρχισαν σήμερα Παρασκευή οι τακτικές κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία, με την κρίση των αντιστρατήγων, με βάση το νέο νόμο για την αναδιάρθρωση της ΕΛΑΣ και την αναδιοργάνωση του Αρχηγείου του Σώματος, που υπερψηφίστηκε πέρσι από τη Βουλή, ο οποίος, μεταξύ άλλων προβλέπει θέση Β’ υπαρχηγού, ενώ καταργείται η θέση του επιτελάρχη.

Ειδικότερα, υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή δύο αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς, συνεδρίασε το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας και έκρινε τους κατωτέρω αντιστρατήγους Αστυνομίας, ως ακολούθως:

Διατηρητέους τους:

  • Παναγιώτη Πούπουζα και
  • Γεώργιο Παπαδόπουλο.

Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

  • Πασχάλη Συριτούδη, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και
  • Χαράλαμπο Καλόγηρο, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των υποστρατήγων αστυνομίας.

22:42 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

