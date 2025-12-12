Κορωπί: Οδηγός μηχανής πέταξε σφυρί σε σχολικό λεωφορείο όσο ήταν εν κινήσει – Καλά στην υγεία τους οι μαθητές

Ένα περίεργο περιστατικό επίθεσης σε βάρος σχολικού λεωφορείου σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12), στην συμβολή της Λ. Βάρης με την Λ. Αγίας Μαρίνας, στο Κορωπί.

Άγνωστος δράστης που επέβαινε σε μοτοσικλέτα με επίσης άγνωστο αριθμό πινακίδας, πέταξε ένα σφυρί στα τζάμια του σχολικού εν κινήσει, με αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ κι ένα φινιστρίνι στη δεξιά πλευρά, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστούν οι τέσσερις ανήλικοι μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου και η δασκάλα συνοδός, που επέβαιναν εκείνη την χρονική στιγμή σε αυτό.

Ο δράστης, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κατάφερε να διαφύγει μετά την πράξη του, ενώ το σχολικό ακινητοποιήθηκε. Ένα άλλο σχολικό λεωφορείο που έφτασε στο σημείο μετέφερε τα παιδιά -που ήταν καλά στην υγεία τους- αλλά προφανώς ταραγμένα, στα σπίτια τους.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα και προανάκριση για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.