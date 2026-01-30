Κόρινθος: Σοβαρό τροχαίο στον Άσσο – Ι.Χ συγκρούστηκε με λεωφορείο – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στον Άσσο, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με λεωφορείο στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών.
  • Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα οχήματα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
  • Η κυκλοφορία διεκόπη προσωρινά στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κόρινθος: Σοβαρό τροχαίο στον Άσσο – Ι.Χ συγκρούστηκε με λεωφορείο – Δείτε βίντεο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με υλικές ζημιές κι έναν τραυματία, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (29/01), στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών, στον Άσσο, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε, με λεωφορείο.

Σύμφωνα με το korinthostv, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να ρυθμιστεί η κυκλοφορία, η οποία διεκόπη προσωρινά στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα οχήματα.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Βίντεο από το σημείο της σύγκρουσης

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το hack με το απόλυτο σκοτάδι στο ντους που βοηθάει στον ύπνο, σύμφωνα με ειδικούς

ΕΣΥ: Σύγχρονη Παιδιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»

Μυτιληναίος: Προειδοποιεί για τις επιπτώσεις από την άνοδο του ευρώ

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή εφαρμογή για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Απαλλαγής από τον ΦΠΑ – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
00:52 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στα Ψαχνά Ευβοίας: Ηλικιωμένο ζευγάρι πέθανε από αναθυμιάσεις φωτιάς που ξεκίνησε από θερμαντικό σώμα

Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026 στα Ψαχνά Εύβοιας, όταν...
23:03 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Αδήλωτο από το 2007 το υπόγειο όπου έγινε η φονική έκρηξη – Τα νέα στοιχεία και τα αναπάντητα ερωτήματα

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής έδειξε ότι η πλημμελής διαχείριση του προπανίου, με υπαιτιότητα τ...
22:46 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Μία σύλληψη για τον ξυλοδαρμό των τριών 19χρονων στη Γεροκωστοπούλου για μία μπλούζα με ελληνική σημαία

Εξελίξεις ως προς την επίθεση και ξυλοδαρμό τα ξημερώματα της Πέμπτης στις σκάλες της Γεροκωστ...
22:08 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 29/1/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε το βράδυ της Πέμπτης (29/1) η κλήρωση με αριθμό 3021 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί είνα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι