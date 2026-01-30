Κόρινθος: Σοβαρό τροχαίο στον Άσσο – Ι.Χ συγκρούστηκε με λεωφορείο – Δείτε βίντεο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με υλικές ζημιές κι έναν τραυματία, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (29/01), στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών, στον Άσσο, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε, με λεωφορείο.

Σύμφωνα με το korinthostv, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να ρυθμιστεί η κυκλοφορία, η οποία διεκόπη προσωρινά στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα οχήματα.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Βίντεο από το σημείο της σύγκρουσης