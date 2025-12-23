Κολωνάκι: Συνελήφθη 65χρονη ιδιοκτήτρια καταστήματος που πουλούσε απομιμητικά προϊόντα – ΦΩΤΟ 

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη στο Κολωνάκι 65χρονη ιδιοκτήτρια καταστήματος λιανικού εμπορίου, η οποία κατελήφθη να διαθέτει προς πώληση απομιμητικά προϊόντα, τα οποία παρέπεμπαν σε γνήσια.
  • Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων, αθέμιτο ανταγωνισμό και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
  • Κατά την έρευνα στο κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα απομιμητικά προϊόντα, όπως λαστιχάκια, κολιέ και διακοσμητικά κοσμήματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό - αστυνομία

Από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου στην περιοχή του Κολωνακίου, 65χρονη ημεδαπή, ιδιοκτήτρια καταστήματος λιανικού εμπορίου, η οποία κατελήφθη να διαθέτει προς πώληση απομιμητικά προϊόντα, τα οποία παρέπεμπαν σε γνήσια.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος για πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με κατάστημα λιανικού εμπορίου στην περιοχή του Κολωνακίου, το οποίο διέθετε προς πώληση απομιμητικά προϊόντα, τα οποία παρέπεμπαν σε γνήσια, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με την συνδρομή πραγματογνώμονα εντόπισαν μεσημβρινές ώρες της Κυριακής την κατηγορούμενη και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά της.

Έπειτα από έρευνα στο εν λόγω κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα απομιμητικά προϊόντα όπως λαστιχάκια, κολιέ και διακοσμητικά κοσμήματα.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συγκίνηση στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας στο Αμύνταιο

ΕΦΕΤ: Οδηγίες για το τραπέζι των Χριστουγέννων – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

ΔΥΠΑ: Πότε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Τράπεζες: Δείτε ποιες ημέρες θα είναι κλειστές – Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις συναλλαγές σας

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:25 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Δήμος Αθηναίων: Αναβάλλεται η «Νύχτα των Ευχών» λόγω της κακοκαιρίας – Πότε θα πραγματοποιηθεί

Για την Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου, στις 18:00 μετατίθεται η εκδήλωση του δήμου Αθηναίων «Η Νύχτ...
19:10 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Νέα μαρτυρία για τον αγνοούμενο γιατρό – Τι λέει ο πατέρας του – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζεται για 16η ημέρα η αναζήτηση του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, ο οποίος αγνοείται από ...
18:40 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Καλαμάτα: Κλειστός ο κόμβος της Θουρίας – Πορεία αγροτών με τρακτέρ προς την πόλη

Στον κόμβο της Θουρίας, τα τρακτέρ από το μπλόκο κατευθύνονται στην πόλη της Καλαμάτας. Αντιπρ...
18:29 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Ανοίγουν 2 λωρίδες σε Θήβα, Ριτσώνα και Κάστρο μετά τις ουρές χιλιομέτρων – Συζητήσεις Τροχαίας – αγροτών

Ανοίγουν σταδιακά δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Θήβα, Ριτσώνα και Κάστρο, ύστερα από συνεννόηση τ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα