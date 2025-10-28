Κίσσαμος: Με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα ο 23χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του 52χρονου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε το μεσημέρι της Τρίτης (28/10) ο 23χρονος, που κατηγορείται για την δολοφονία του 52χρονου, το απόγευμα της Κυριακής, στη γιορτή του κάστανου στο Έλος Κισσάμου, στην Κρήτη.

Ο εισαγγελέας αναμένεται να ασκήσει διώξεις στον 23χρονο, ο οποίος θα ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή και να δώσει εξηγήσεις για τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποτρόπαια πράξη.

Ο 23χρονος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο κατά την άφιξή του στην Εισαγγελία, αφού ο φόβος για αντεκδίκηση παραμένει έντονος, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα flashnews.gr.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος παραδόθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10) στις Αρχές και έκτοτε κρατείτο στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων.

Tο όπλο της δολοφονίας εντοπίστηκε πεταμένο σε χωράφι στο Ελαφονήσι, αρκετά μακριά από το σημείο του εγκλήματος.

Πρόκειται για πιστόλι μικρού διαμετρήματος, το οποίο θεωρείται ιδανικό για πυροβολισμούς εξ επαφής, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι ο 23χρονος πυροβόλησε το θύμα από κοντινή απόσταση.