Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό στην Κηφισίας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση που καταγράφεται αυτή την ώρα σε διάφορες οδικές αρτηρίες της Αττικής, με αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το ύψος της Λένορμαν έως την Νέα Φιλαδέλφεια. Στη λεωφόρο Κηφισίας σημειώθηκε τροχαίο πριν από λίγη ώρα, όπου μία μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό στο ύψος της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί κυκλοφοριακά προβλήματα.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπως η Βασ. Κωνσταντίνου, η Βασ. Σοφίας, και σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό