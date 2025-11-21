Βορίζια: Απολογείται ο 58χρονος για τα κρυμμένα όπλα – Σήμερα η απόφαση για την προφυλάκιση ή μη του 23χρονου για την βόμβα

Απολογείται σήμερα (21/11) ο 58χρονος αδελφός της νεκρής Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και πατέρας των τεσσάρων αδελφών που έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, για την εμπλοκή τους στο μακελειό στα Βορίζια.

Ο 58χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου το πρωί της περασμένης Τρίτης αφού είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία ότι είχε πάρει από τα σκουπίδια όπλα που είχαν χρησιμοποιηθεί στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια και τα είχε αποκρύψει.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο συνήγορός του, κ. Λευτέρης Κάρτσωνας, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την έκδοση του εντάλματος, υποστηρίζοντας ότι το όνομα του εντολέα του δεν περιλαμβάνεται στο προανακριτικό υλικό της αστυνομίας. Τόνισε επίσης ότι κατά τον χρόνο της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια ο 58χρονος βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, στις Μοίρες, όπου έδινε κατάθεση σχετικά με την έκρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι του 27χρονου γιου του.

Σύμφωνα με καταθέσεις, στην απόκρυψη των όπλων, τον βοήθησε και ο 19χρονος γιος του, ο οποίος είναι πλέον προφυλακισμένος.

Παράλληλα, σήμερα θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου για τον 23χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα της επόμενης ημέρας.

Τι κατέθεσε η χήρα του 39χρονου Φανούρη στην ανακρίτρια

Θέσεις και ρόλους φέρεται να προσδιόρισε η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη στα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη ως προς το αιματοκύλισμα, στη διάρκεια του οποίου έχασε τη ζωή του και ο άνδρας της.

Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι η νεαρή γυναίκα, μητέρα πέντε παιδιών, φέρεται να περιέγραψε σε ποιο σημείο βρισκόταν ένας προς ένας και τι όπλα κρατούσε έκαστος από τους ενόπλους, υποστηρίζοντας ότι πρόλαβε και είδε πώς ακριβώς είχαν στηθεί και τι έκαναν.

Σύμφωνα πάντως με την επισκόπηση του οπτικού υλικού που έκαναν αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου ο Φανούρης Καργάκης αποχωρεί με το 4χ4 από το σπίτι του στις 11.14 και δύο λεπτά αργότερα, στις 11.16, η κάμερα καταγράφει την κίνηση ενός «μπαλοταρισμένου» τζιπ με κατεύθυνση προς την έξοδο του χωριού, προς Ζαρό.

Στο όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι που έκανε εκδρομή στην περιοχή και ξαφνικά βρέθηκε εντός της «εμπόλεμης ζώνης». Την κρίσιμη μαρτυρία του 60χρονου οδηγού είχε παρουσιάσει το Cretalive.gr καθώς δόθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας και ο μάρτυρας περιγράφει την αρχή των γεγονότων και των πυροβολισμών.

Εκτιμάται ότι σε αυτά τα δύο λεπτά το μεγάλο κακό είχε ήδη γίνει. Στις 11.20, δηλαδή έξι λεπτά αφ’ ότου ο Φανούρης Καργάκης αποχώρησε γκαζωμένος από το σπίτι του, η κάμερα ασφαλείας καταγράφει την σύζυγο του να εξέρχεται αλαφιασμένη από το σπίτι, κρατώντας το κινητό τηλέφωνο στο χέρι και να τρέχει προς την κατεύθυνση του μακελειού.

Πηγές ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι η χήρα επιμένει ότι είδε πολύ καλά τη διάταξη στον χώρο του αιματηρού συμβάντος των μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ποιοι κρατούσαν όπλα αλλά και τον τύπο των όπλων.