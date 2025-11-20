Βορίζια: Συνεδριάζει το δικαστικό συμβούλιο για τον 23χρονο ανιψιό του 39χρονου Φανούρη – Κρίνεται αν θα προφυλακιστεί για τη βόμβα

Την Παρασκευή θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου για τον 23χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα της επόμενης ημέρας. Απόφαση που θα ληφθεί μετά και την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη συνεδρίασε το δικαστικό συμβούλιο, για να αποφασίσει περί της ποινικής μεταχείρισης από εδώ και πέρα του 23χρονου. Συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών και παρουσία των συνηγόρων του, ο 23χρονος βρέθηκε ξανά την Πέμπτη στα δικαστήρια του Ηρακλείου και απάντησε, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σε ερωτήσεις που του υπέβαλαν τα μέλη του. Ο ίδιος θα πληροφορηθεί την απόφαση για την προφυλάκισή του η όχι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.

Την Παρασκευή στα δικαστήρια και ο πατέρας των αδελφών Φραγκιαδάκη

Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, την Παρασκευή θα περάσει την πόρτα των δικαστηρίων και ο 58χρονος πατέρας των 4 αδελφών Φραγκιαδάκη, που έχουν ήδη πάρει τον δρόμο για τις φυλακές, και αδελφός της δολοφονημένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη. Ο 58χρονος κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για την περισυλλογή και την απόκρυψη των όπλων, λίγα λεπτά μετά την φονική συμπλοκή.

Σύμφωνα με καταθέσεις, στην απόκρυψη των όπλων, τον βοήθησε και ο 19χρονος γιος του, ο οποίος είναι πλέον προφυλακισμένος.

«Ατυχείς» οι χαρακτηρισμοί περί «εγκληματικής οργάνωσης»

«Ατυχείς» και «άδικους» χαρακτηρίζει η οικογένεια της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έπεσε νεκρή στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια, τους χαρακτηρισμούς περί «εγκληματικής οργάνωσης».

Σε δήλωση μέσω του συνηγόρου τους, τα παιδιά και η μητέρα της 56χρονης τονίζουν ότι είναι πρόθυμοι «να εισφέρουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ανάδειξη της αλήθειας και της διαλεύκανσης των πραγματικών περιστατικών του συμβάντος, καθώς δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από την αλήθεια, αντιθέτως αυτή και μόνη αποκαλύπτει ξεκάθαρα το πλαίσιο εντός του οποίου ενήργησαν αμυνόμενοι εγκληματικής επίθεσης και απειλής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη».

Αναλυτικά, ο συνήγορος των παιδιών και της μητέρας της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, Απόστολος Η. Πόντας, αναφέρει τα εξής:

«Με αφορμή κάποιες ατυχώς συμπεριληπτικές δηλώσεις και άτυπους συμψηφισμούς που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τις τελευταίες ειδικά ημέρες, ως συνήγορος της οικογένειας της δολοφονηθείσας Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής:

Α) Σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμεθα τους χαρακτηρισμούς της «εγκληματικής οργάνωσης» ή της εξομοίωσής μας με ανθρώπους καθ’ έξη και κατ’ επάγγελμα παραβατικούς και υπερβαίνοντες την έννομη τάξη. Κανένα από τα μέλη της οικογένειάς μας τα οποία φέρονται εμπλεκόμενα στο αιματηρό περιστατικό που έλαβε χώρα στα Βορίζια της Κρήτης, δεν έχει επιδείξει κατά το παρελθόν συμπεριφορά που να συνάδει με τον χαρακτηρισμό του καθ’ έξη εγκληματία ή του συμμετέχοντος σε εγκληματική οργάνωση. Επομένως είναι ατυχείς οι ως άνω αδίκως συμψηφιστικοί χαρακτηρισμοί, και ειδικά για τους εντολείς μου, που είναι τα παιδιά και η μητέρα της αδίκως δολοφονηθείσας Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, είναι άδικοι και επιβαρύνουν την απώλειά τους.

Β) Οι εντολείς μου είναι πρόθυμοι να εισφέρουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ανάδειξη της αλήθειας και της διελεύκανσης των πραγματικών περιστατικών του συμβάντος, καθώς δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από την αλήθεια, αντιθέτως αυτή και μόνη αποκαλύπτει ξεκάθαρα το πλαίσιο εντός του οποίου ενήργησαν αμυνόμενοι εγκληματικής επίθεσης και απειλής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Ως εκ τούτου τις κρίσιμες αυτές στιγμές θα ήταν ορθότερο οι άδικοι χαρακτηρισμοί και οι αναίτιοι συμψηφισμοί, να μην αποτελούν την πρώτη επιλογή του δημόσιου διαλόγου και να αφεθούν οι Αρχές να διεκπεραιώσουν το έργο τους ανεμπόδιστα και εις βάθος».

Αυστηρούς περιοριστικούς όρους εισηγήθηκε ο εισαγγελέας που τάχθηκε υπέρ της μη προφυλάκισης του 23χρονου

Το Δικαστικό Συμβούλιο καλείται να αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση του 23χρονου, μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας στο θέμα της προφυλάκισης του. Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν με σθένος ότι η προφυλάκιση του είναι νομικά απαγορευτική, ενώ προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι ο εντολέας τους είναι αθώος και ότι επιστρέφοντας από τον γάμο στον οποίο ήταν προσκεκλημένος, πήγε στο σπίτι του που βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο της έκρηξης.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Cretalive.gr, ο εισαγγελέας που τάχθηκε υπέρ της μη προφυλάκισης του νεαρού, εισηγήθηκε στην πραγματικότητα εξαιρετικά αυστηρούς περιοριστικούς όρους, κάτι που έχει την σημασία του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης φέρεται να πρότεινε την καταβολή εγγυοδοσίας ποσού, ύψους 100.000 ευρώ, εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας τρεις φορές τον μήνα, απαγόρευση διαμονής στο Α.Τ. Φαιστού και φυσικά απαγόρευση εξόδου από την χώρα.

Τι κατέθεσε η χήρα του 39χρονου Φανούρη στην ανακρίτρια

Θέσεις και ρόλους φέρεται να προσδιόρισε η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη στα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη ως προς το αιματοκύλισμα, στη διάρκεια του οποίου έχασε τη ζωή του και ο άνδρας της.

Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι η νεαρή γυναίκα, μητέρα πέντε παιδιών, φέρεται να περιέγραψε σε ποιο σημείο βρισκόταν ένας προς ένας και τι όπλα κρατούσε έκαστος από τους ενόπλους, υποστηρίζοντας ότι πρόλαβε και είδε πώς ακριβώς είχαν στηθεί και τι έκαναν.

Σύμφωνα πάντως με την επισκόπηση του οπτικού υλικού που έκαναν αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου ο Φανούρης Καργάκης αποχωρεί με το 4χ4 από το σπίτι του στις 11.14 και δύο λεπτά αργότερα, στις 11.16, η κάμερα καταγράφει την κίνηση ενός «μπαλοταρισμένου» τζιπ με κατεύθυνση προς την έξοδο του χωριού, προς Ζαρό.

Στο όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι που έκανε εκδρομή στην περιοχή και ξαφνικά βρέθηκε εντός της «εμπόλεμης ζώνης». Την κρίσιμη μαρτυρία του 60χρονου οδηγού είχε παρουσιάσει το Cretalive.gr καθώς δόθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας και ο μάρτυρας περιγράφει την αρχή των γεγονότων και των πυροβολισμών.

Εκτιμάται ότι σε αυτά τα δύο λεπτά το μεγάλο κακό είχε ήδη γίνει. Στις 11.20, δηλαδή έξι λεπτά αφ’ ότου ο Φανούρης Καργάκης αποχώρησε γκαζωμένος από το σπίτι του, η κάμερα ασφαλείας καταγράφει την σύζυγο του να εξέρχεται αλαφιασμένη από το σπίτι, κρατώντας το κινητό τηλέφωνο στο χέρι και να τρέχει προς την κατεύθυνση του μακελειού.

Πηγές ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι η χήρα επιμένει ότι είδε πολύ καλά τη διάταξη στον χώρο του αιματηρού συμβάντος των μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ποιοι κρατούσαν όπλα αλλά και τον τύπο των όπλων.

«Είμαι πεπεισμένος ότι θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις»

Πάντως, ο κ. Λύτρας, δικηγόρος της οικογένειας του Φανούρη Καργάκη, τόνισε μετά την κατάθεση της χήρας του θύματος ότι: «Εγώ είμαι πεπεισμένος ότι θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της δολοφονίας, υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί. Φρονώ λοιπόν ότι και μέσω αυτής της κατάθεσης αλλά και από την έρευνα που θα συνεχιστεί από τις διωκτικές Αρχές, θα βρεθούν και οι υπόλοιποι, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την άγρια δολοφονία».

«Πέραν της ίδιας, υπάρχει και αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος είδε ποιοι άνθρωποι ήταν με όπλα στο συγκεκριμένο σημείο. Περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να καταθέσει», κατέληξε ο δικηγόρος στις δηλώσεις του στο neakriti.gr.