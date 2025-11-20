Ζαχάροβα: H Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στην Ελλάδα για την κοινή παραγωγή drones με την Ουκρανία

Enikos Newsroom

διεθνή

Μαρία Ζαχάροβα

Η Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στην απόφαση της Ελλάδας να κατασκευάσει και να χρησιμοποιήσει θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη με την Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα.

«Η Ελλάδα ακολουθεί μια προκλητική, συγκρουσιακή πολιτική έναντι της Ρωσίας και προβαίνει σε ειλικρινά εχθρικές ενέργειες», ανέφερε η κ. Ζαχάροβα σε συνέντευξη Τύπου. «Η Αθήνα ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν στην Ουκρανία όπλα και πυρομαχικά, τα οποία οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορόζια, Χερσώνα, Κριμαία και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν από αμνημονεύτων χρόνων Έλληνες», πρόσθεσε.

«Ακόμη μία επιβεβαίωση ήταν οι λεγόμενες συμφωνίες με το ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου στις 17 Νοεμβρίου, μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροσκαφών», υπογράμμισε η κ. Ζαχάροβα και συμπλήρωσε: «Αυτό το βήμα, όπως και πολλές άλλες αντιρωσικές ενέργειες του συλλογικού Δυτικού κόσμου με στόχο να νικήσουν τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης, έλαβε την απαραίτητη αξιολόγηση από την πλευρά μας και θα ακολουθήσει η δέουσα αντίδραση», σύμφωνα με την ΕΡΤ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
15:26 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

ΕΕ: Δεν έχει λάβει επισήμως το σχέδιο εκεχειρίας των ΗΠΑ για την Ουκρανία – O Ζελένσκι θα μιλήσει με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Η ΕΕ δεν έχει λάβει επισήμως το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία και σκοπεύει ν...
14:57 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Γερμανός ΥΠΕΞ: «Μη οριστικό» το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Αρκετά ανησυχητικό» το χαρακτηρίζει ο επιτελάρχης της καγκελαρίας

Ως «μη οριστικό» περιέγραψε το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία...
14:25 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Καναδάς: Αρκούδα επιτέθηκε σε μαθητές και τραυμάτισε 11 άτομα – Συναγερμός για το ανεξέλεγκτο «επιθετικό» ζώο

Έντεκα άτομα, περιλαμβανομένων παιδιών, τραυματίστηκαν χθες, μερικά σοβαρά, μετά την επίθεση α...
14:12 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Συλλήψεις για κύκλωμα πλαστών συνταγών στο Νοσοκομείο Βαλουκλή – Στο στόχαστρο γιατρός της Παιδοψυχιατρικής

Από την Εισαγγελία της περιφέρειας του Μακροχωρίου (Μπακίρκιοϊ) της Κωνσταντινούπολης εκδόθηκε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα