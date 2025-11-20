ΠΑΟΚ: Συμφωνία ΑΣ και ΠΑΕ για τη Νέα Τούμπα – «Το όνειρο, πλέον, αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΠΑΟΚ, Τούμπα

Mία νέα ημέρα ανατέλλει για τον ΠΑΟΚ μετά την σημερινή (Πέμπτη 20/11) ιστορική συμφωνία του ΑΣ με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Το προτεινόμενο από την ΠΑΕ μνημόνιο συναντίληψης, το οποίο παραδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον Ερασιτέχνη και ήταν προϊόν συνεχούς διαβούλευσης και συνεργασίας, έγινε ομόφωνα αποδεκτό, με ψήφους 15-0 από το διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την κατασκευή της Νέας Τούμπας από τον Ιβάν Σαββίδη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Στη χρονιά που ο σύλλογος θα γιορτάσει τα 100 του χρόνια, όλοι μαζί ενωμένοι, θα προχωρήσουμε και θα στείλουμε το μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση, ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Το όνειρο, πλέον, αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα… ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΑΣ ΠΑΟΚ», καταλήγει η κοινή ανακοίνωση των δύο πλευρών που γεφύρωσαν το χάσμα που είχε δημιουργηθεί από το καλοκαίρι με την εμφάνιση του Αριστοτέλη Μυστακίδη.

