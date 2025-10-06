Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Πειραιά – Τροχαίο και καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Αρχή της εβδομάδας σήμερα με την κίνηση να «κάνει πάρτι» στους δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου, αλλά και στην έξοδο της Αθηνών- Λαμίας.

Προβλήματα καταγράφονται ανά τμήματα στη Λεωφόρο Κηφισίας και στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στον Κηφισό.

Υπομονή πρέπει να διαθέτουν και όσοι κινούνται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Τροχαίο και καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό συνέβη τροχαίο πριν από λίγη ώρα. Το ατύχημα συνέβη στην έξοδο της Πλακεντίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με αποτέλεσμα η δεξιά λωρίδα να είναι κλειστή. Ως εκ τούτου έχουν προκληθεί καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

20΄-25΄από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Ανθούσα. https://t.co/iwSuQUefMa — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 6, 2025

