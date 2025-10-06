Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Πειραιά – Τροχαίο και καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

κίνηση

Αρχή της εβδομάδας σήμερα με την κίνηση να «κάνει πάρτι» στους δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου, αλλά και στην έξοδο της Αθηνών- Λαμίας.

Προβλήματα καταγράφονται ανά τμήματα στη Λεωφόρο Κηφισίας και στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στον Κηφισό.

Υπομονή πρέπει να διαθέτουν και όσοι κινούνται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Τροχαίο και καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό συνέβη τροχαίο πριν από λίγη ώρα. Το ατύχημα συνέβη στην έξοδο της Πλακεντίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με αποτέλεσμα η δεξιά λωρίδα να είναι κλειστή. Ως εκ τούτου έχουν προκληθεί καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄από Φυλής μέχρι Ανθούσα,

20΄-25΄από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) μέχρι Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το νόστιμο σνακ που μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση μέσα σε 4 εβδομάδες – Τι συνιστά καρδιολόγος

«Έχασα 25 κιλά σε 4 μήνες με μια μικρή αλλαγή στη διατροφή μου» – Πώς τα κατάφερε η 34χρονη;

Μετωπική σύγκρουση με την ακρίβεια – Έρχονται μειώσεις σε 1.000 προϊόντα και σαρωτικοί έλεγχοι – Τι δείχνει έρευνα της Marc

Ο καιρός της Δευτέρας: Αλλαγή του σκηνικού με βροχές και καταιγίδες

Γυναίκα που «περπατά στα τέσσερα σαν σκύλος» αποκαλύπτει τη μεγάλη επίδραση που έχει στο σώμα της

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα αγορι που κάνει τζόκινγκ σε 13 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:56 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Άρτα: Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση για την 28χρονη έγκυο

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση της 28χρονης εγκύου από την Άρτα...
08:47 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Φρίκη στον Κολωνό: Στο εδώλιο για απειλές στη 12χρονη

Ξεκινά η πρώτη δίκη για τις επιθέσεις που δέχθηκε η ανήλικη μετά τη σύλληψη του Ηλία Μίχου. Το...
08:45 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Βασίλης Μπισμπίκης: Η δίκη και το νέο πρόστιμο

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, στις 8 Οκτωβρίου, αναμένεται να εκδικαστεί...
07:36 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Μεσσηνία: Πώς έγινε η διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία στη Μεσσηνία για τον εντοπισμό του δράστη του διπλ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης