Kifissia Summit: Το πρώτο συνέδριο για τις Πολιτικές Κλιματικής Ανθεκτικότητας

Ο Δήμος Κηφισιάς διοργανώνει σε συνεργασία με την Boussias events το πρώτο συνέδριο κορυφής «Kifissia Summit», το οποίο θα λάβει χώρα την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2024 (2-8μμ) στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στην Κηφισιά, με αντικείμενο την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανισμών και τις πολιτικές κλιματικής ανθεκτικότητας.

Η πρωτοβουλία αυτή του Δημάρχου κ. Βασίλη Ξυπολυτά έχει ως στόχο την ανάδειξη νέων πολιτικών, δράσεων και τεχνολογιών, ώστε τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και οι οργανισμοί να είναι περισσότερο κλιματικά ανθεκτικοί.

Στο συνέδριο, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων οι εξής:

Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ευστάθιος Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Καθ. Χρήστος Ζερεφός, Γενικός Γραμματεύς της Ακαδημίας Αθηνών / Εθνικός Εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή

Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής

Βασίλης Ξυπολυτάς, Δήμαρχος Κηφισιάς / Πρόεδρος ΣΠΑΠ

Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Ανδρέας Παχατουρίδης, Δήμαρχος Περιστερίου

Γεώργιος Παπανικολάου, Δήμαρχος Γλυφάδας

Γιώργος Παπαναστασίου, Δήμαρχος Αγρινίου / Aντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

Marnie McGregor, Strategic Advisor, Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM)

Στέλιος Διακουλάκης, Αναπληρωτής Διευθυντής Ευρώπης, Δίκτυο Πόλεων C40 Cities

Ambassador Grammenos Mastrojeni, Senior Deputy Secretary General of the Union for the Mediterranean

Κωνσταντίνα Καρύδη, Managing Director, Resilient Cities Catalyst Europe

Αμαλία Βραχνού, Πρόεδρος Αναπτυξιακού Οργανισμού Κηφισιάς, Εντεταλμένη Σύμβουλος Αστικής Αναζωογόνησης & Ανθεκτικότητας, Xρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Επιχειρηματικότητας

Τίτος Ψαρουδάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κηφισιάς

Γιώργος Κασναφέρης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιβάλλοντος & Πρασίνου Δήμου Κηφισιάς

Γιώργος Δουκίδης, Μέλος της Επιτροπής Σοφών του Δήμου Κηφισιάς

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου είναι ο κ. Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE) και επισκέπτης Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Τον γενικό συντονισμό του Συνεδρίου έχει η κα Αμαλία Βραχνού, Πρόεδρος Αναπτυξιακού Οργανισμού Κηφισιάς και Εντεταλμένη Σύμβουλος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας του Δήμου Κηφισιάς.

Το συνέδριο έρχεται σε μια εποχή, κατά την οποία η σημασία της κλιματικής ανθεκτικότητας είναι πολλαπλή και κρίσιμη για την βιωσιμότητα των πόλεων, των οργανισμών και των επιχειρήσεων στο πρίσμα της κλιματικής κρίσης που βιώνει ο πλανήτης. Η σύνδεση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών με τις πολιτικές ενισχύει την κλιματική ανθεκτικότητα, καθιστώντας τις πόλεις πιο έτοιμες και ικανές να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, οδηγώντας σε ένα βιώσιμο μέλλον για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη.

Ειδικότερα, για τον Δήμο Κηφισιάς, η αστική βιωσιμότητα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα μείζονος σημασίας και η παρούσα δημοτική Αρχή καθοδηγείται από το όραμα μιας πόλης πιο «πράσινης» και πιο ανθεκτικής για τις μελλοντικές γενιές. Για τον λόγο αυτό, επικαιροποιήθηκε πρόσφατα η δέσμευση του Δήμου στους ανανεωμένους στόχους του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, αναγνωρίζοντας εμπράκτως τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πόλεις στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Πρόκειται για μια καινοτόμα πρωτοβουλία, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στον Δήμο μας. Σκοπός μας είναι να αποτελέσει την αρχή ενός ετήσιου θεσμού, που θα εδραιώσει το ηγετικό προφίλ του Δήμου σε θέματα ανθεκτικότητας και ενίσχυσης της διεθνούς ορατότητας, αναγνωρισιμότητας και δικτύωσής του.

Πληροφορίες – Εγγραφές: https://www.kifissia-summit.gr/