Καβάλα: 11χρονος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από τζετ σκι – Μία σύλληψη

Ένα 11χρονο παιδί, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, τραυματίστηκε το πρωί της Τετάρτης (20/8) στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αμμολόφων Παγγαίου Καβάλας.

Συγκεκριμένα, ο 11χρονος είχε μεταβεί με την μητέρα του στη παραλία των Αμμολόφων με σκοπό την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Κατά τη διάρκεια βόλτας με jet ski και χειριστή τον 53χρονο ημεδαπό ιδιοκτήτη των θαλασσίων μέσων αναψυχής, ο ανήλικος έπεσε στη θάλασσα λόγω του κυματισμού με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Ο 11χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 53χρονος, με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια.

