Καταγγελία – σοκ από μητέρα: Κατηγορεί σύζυγο και πεθερό για ψυχολογική και σωματική βία την ώρα που έχει δηλωθεί αγνοούμενη – ΒΙΝΤΕΟ

Πρώην αστυνομικός ισχυρίζεται ότι έχασε τη σύζυγό του με τα παιδία τους, ωστόσο η γυναίκα εντοπίστηκε και δήλωσε ότι δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά έφυγε γιατί έχει κάνει μήνυση στον εν διαστάσει σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία. Η ίδια έχει ζητήσει panic button όπως ανέφερε αποκλειστικά στο Mega, ενώ ο άνδρας αρνείται τις κατηγορίες που εκείνη του προσάπτει.

Όλα ξεκίνησαν από αυτή την ανάρτηση του πρώην αστυνομικού και εν διαστάσει συζύγου στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνική δικτύωσης.

«Ο εν διαστάσει σύζυγός μου ασκούσε ενδοοικογενειακή βία σωματική και ψυχική»

Σε μια εκ βαθέων αποκάλυψη στο Μega η γυναίκα αναφέρει τις δύσκολες στιγμές που πέρασε από τον κακοποιητικό άνδρα της ενώπιον των παιδιών τους και πως φοβόταν τόσο που ζήτησε από την αστυνομία να της βάλει panic button στο κινητό. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως «Ο εν διαστάσει σύζυγός μου που ασκούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό μου ασκούσε ενδοοικογενειακή βία λεκτική και σωματική. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα μόνη μου. Τα παιδιά μου ήταν πάντα μπροστά σε όλα, δεν άντεξα άλλο. Έφτασα στα όριά μου. Έφυγα από το σπίτι. Ζήτησα από την αστυνομία να μου περάσουν το panic button στο κινητό μου γιατί ομολογώ ότι φοβόμουν, φοβάμαι και συνεχίζω να φοβάμαι. Αυτός ο άνθρωπος είναι κακοποιητικός. Έφτασα στο αμήν μου. Δεν άντεξα άλλο. Μετά μπήκα στη διαδικασία να πάω στην οικογένειά μου το οποίο εκείνος το γνώριζε από την πρώτη στιγμή. Εκεί θα μεταβώ. Όλα αυτά ήταν ένα ψέμα για να με διασύρει πιστεύω και να δείξει στον κόσμο ότι είναι ο παρατημένος σύζυγος. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Δεν είναι φυσιολογικός άνθρωπος να κάνει μια τέτοια ανάρτηση».

«Πάω σπίτι, έλειπε η βαλίτσα και είχε πάρει και το παιδί από το νηπιαγωγείο. Μάλλον, δεν της αρέσει η οικογένεια τι να πω παραπάνω, δεν ξέρω»

Από την άλλη, ο εν διαστάσει σύζυγός της ανέφερε, πως δεν γνωρίζει τίποτα και όταν επέστρεψε στο σπίτι από την δουλειά άρον, άρον γιατί δεν απαντούσε σε κλήσεις του είχε φύγει από το σπίτι και πήρε και το παιδί. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως «Απλά έχει πάρει το παιδί και έχει φύγει. Τα παιδιά και έφυγε. Είχαμε μια φασαρία χθες το βράδυ με τον αδελφό της και θεώρησε…και το πρωί μια χαρά ήσασταν. Το πρωί συζητήσαμε κανονικά. Απλά έπεσε λίγο κάτω, λιποθύμησε απ’ όλα αυτά που έγιναν ξέρω ‘γω αγκαλιαστήκαμε και έφυγα. Το πρωί πήγα στην δουλειά και λέω ας την πάρω ένα τηλέφωνο πριν πάω για δουλειά πριν μπω μέσα. Και δεν απάντησε στο τηλέφωνο, μία, δύο δέκα φορές, δεν σήκωνε το τηλέφωνο και άρχισε και να μου κλείνει και το τηλέφωνο, και από την δουλειά φεύγω άρον άρον και πάω σπίτι. Πάω σπίτι, έλειπε η βαλίτσα, έλειπε … ρούχα, και πήγα από το σχολείο να το πάρω από το νηπιαγωγείο και είχε πάρει και το παιδί από το νηπιαγωγείο. Μάλλον δεν της αρέσει η οικογένεια τι να πω παραπάνω δεν ξέρω». Στη συνέχεια σε ερώτηση που του τέθηκε για το αν την χτύπησε είπε πως «όχι, όχι, καθόλου! αγκαλιαστήκαμε και έφυγα!» κατέληξε.

Δικηγόρος της εν διαστάσει συζύγου «Την έδερνε ο συζυγός της, την έδερνε και ο πεθερός»

Η δικηγόρος της εν διαστάσει συζύγου αναφέρει πως «Πρόκειται για μια γυναίκα η οποία καθ’ όλη τη διάρκεια του γάμου της δεχόταν συστηματικά βία. Η βία η οποία δεχόταν ήταν λεκτική και ψυχολογική. Μάλιστα, να σημειωθεί σε αυτό το σημείο οτι ο πατέρας της εν διασπάσει συζύγου του δηλαδή ο πεθερός της είχε φτιάσει μέχρι και στο σημείο να ασκήσει και σωματική βία εναντίον της με συνέπεια τώρα τον Μάιο του 2026 να δικάζεται για ενδοοικογενειακή βία και ο πατέρας του».