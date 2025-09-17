Καστοριά: Άγριος καβγάς μεταξύ κυνηγών έξω από κτηνιατρείο – Κατέρρευσε 59χρονος που δέχτηκε κλωτσιά στο στήθος

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 59χρονος, που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από έναν 50χρονο, το βράδυ της Τρίτης (16/9) στην Καστοριά.

Το σοβαρό επεισόδιο έλαβε χώρα στο προαύλιο κτηνιατρείου στους Μανιάκους Καστοριάς, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ των δύο ανδρών, που φέρονται να είναι κυνηγοί.

Γρήγορα τα αίματα άναψαν και η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με τον 50χρονο να επιτίθεται στον 59χρονο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δεύτερος δέχτηκε σφοδρή κλωτσιά στο στήθος, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να καταρρεύσει.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 59χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Επί τόπου μετέβησαν και δυνάμεις της αστυνομίας, που ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το επεισόδιο.

16:36 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Υπόθεση μαστροπείας: Τον εφιάλτη που βίωνε στα χέρια του 42χρονου περιέγραψε μία 27χρονη – Τι κατέθεσε στο ελληνικό FBΙ

Τον εφιάλτη, που έζησε επί τρία χρόνια στα χέρια του 42χρονου μαστροπού, περιέγραψε μία 27χρον...
16:12 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Τρίκαλα: Επεισόδιο στο δημαρχείο μεταξύ πολίτη και του γενικού γραμματέα του δήμου

Αναστάτωση επικράτησε σήμερα στο δημαρχείο των Τρικάλων, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε στον γενικ...
16:07 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στην Κεφαλονιά – Επιχειρούν εναέρια μέσα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 στην Κεφαλονιά. Η πυρκαγιά εκδηλώθη...
16:04 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ιωάννινα: Με σπασμένη την κάτω γνάθο 15χρονος έπειτα από επεισόδιο ξυλοδαρμού – Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ο πατέρας του 

Στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Χατζηκώστα με σπασμένη την κάτω γνάθο, νοσηλεύεται μαθ...
