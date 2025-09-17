Καστοριά: Άγριος καβγάς μεταξύ κυνηγών έξω από κτηνιατρείο – Κατέρρευσε 59χρονος που δέχτηκε κλωτσιά στο στήθος

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 59χρονος, που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από έναν 50χρονο, το βράδυ της Τρίτης (16/9) στην Καστοριά.

Το σοβαρό επεισόδιο έλαβε χώρα στο προαύλιο κτηνιατρείου στους Μανιάκους Καστοριάς, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ των δύο ανδρών, που φέρονται να είναι κυνηγοί.

Γρήγορα τα αίματα άναψαν και η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με τον 50χρονο να επιτίθεται στον 59χρονο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δεύτερος δέχτηκε σφοδρή κλωτσιά στο στήθος, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να καταρρεύσει.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 59χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Επί τόπου μετέβησαν και δυνάμεις της αστυνομίας, που ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το επεισόδιο.