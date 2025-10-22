Καρυστιανού στον ΑΝΤ1: «Πολύ βαθιά η ανάγκη να πάρουμε τη ζωή που μας αξίζει – Ελπιδοφόρο ότι η κοινωνία μπορεί να βγει μπροστά»

Ένας στους τρεις Έλληνες απάντησε στη δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 ότι μάλλον ή σίγουρα θα ψήφιζε ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού. Η ίδια, πάντως, περιορίστηκε να χαρακτηρίσει ως ελπιδοφόρα τα γενικότερα ευρήματα της δημοσκόπησης της MARC.

«Είναι πολύ βαθιά η ανάγκη να πάρουμε τη ζωή που μας αξίζει, γιατί αυτό που ζούμε δεν μας αξίζει», είπε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού

Λίγες ώρες μετά τη μεγάλη δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος. «Αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις μπορεί να οργανωθεί καλύτερα, ώστε όχι απλά να μην φθαρεί από τους τόνους λάσπη που θα του πετάξουν, αλλά να γίνει τόσο δυνατό, ώστε τελικά η κοινωνία να καταφέρει να βγει νικήτρια. Το οφείλουμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές, να νικήσουμε το κατεστημένο».

Στη δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1, με 32,3% των πολιτών, απαντά πως σίγουρα ή μάλλον θα ψήφιζε ένα πιθανό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Είναι χαρακτηριστικό πως η Πρόεδρος του Συλλόγου Οικογενειών Θυμάτων Τεμπών προηγείται του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά. «Αυτό λοιπόν που συμβαίνει, το πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα, είναι η κοινωνική συσπείρωση των πολιτών, που επιτέλους αντιδρούν στη σήψη και τη διαφθορά και διεκδικούν τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ελπιδοφόρο, για μένα αυτό που διαβάζω στις δημοσκοπήσεις, ότι η κοινωνία μπορεί να βγει μπροστά και να σταθεί δυνατή απέναντι στο διαπλεκόμενο πολιτικό σύστημα».

Η ιδιαίτερη απήχηση εμφανίζεται να έχει η Μαρία Καρυστιανού στους νέους. Στις ηλικίες έως 44 ετών, η πιθανότητα ψήφου στο ενδεχόμενο κόμμα υπό την ίδια, συγκεντρώνει ποσοστό 46,3%.