Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ίσως ο Τραμπ είχε δίκιο για την άμυνα της ΕΕ – Σημεία καμπής η πανδημία και η Ουκρανία»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε το μεσημέρι, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην εκδήλωση για τα εγκαίνια της έδρας Στρατηγικής Αυτονομίας στο Παπικό Πανεπιστήμιο Comillas της Μαδρίτης, όπου τη θέση του Διευθυντή Σπουδών αναλαμβάνει ο πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Σχοινά για τα νέα του καθήκοντα και είχε συζήτηση μαζί του για την ευρωπαϊκή άμυνα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κυβερνητικές πηγές έκαναν γνωστό πως ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στα σημεία καμπής που έδωσαν ώθηση στην έννοια της στρατηγικής αυτονομίας, σημείωσε πως ήδη υπήρξαν δύο καθοριστικές στιγμές.

«Η πρώτη, ασφαλώς, ήταν η πανδημία, όταν διαπιστώσαμε την εξάρτησή μας από εφοδιαστικές αλυσίδες που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε. Στη συνέχεια, βέβαια, ήρθε η στιγμή της “αφύπνισης”, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν συνειδητοποιήσαμε την εξάρτησή μας από τη Ρωσία ως προς την προμήθεια φυσικού αερίου μέσω αγωγών», ανέφερε.

Και συνέχισε: «Ήταν όμως και μια στιγμή που τα πράγματα έγιναν ξεκάθαρα, με την έννοια ότι ξαφνικά κοιτάξαμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και συνειδητοποιήσαμε ότι οι αμυντικές μας δυνατότητες σαφώς δεν βρίσκονταν στο επίπεδο όπου θα έπρεπε, και ότι ίσως ο Πρόεδρος Τραμπ είχε δίκιο όταν, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, στράφηκε σε εμάς τους Ευρωπαίους, λέγοντάς μας ότι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή μας άμυνα».

Σχετικά με το μέλλον της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Η γενική ιδέα είναι ότι χρειαζόμαστε κοινές προμήθειες, χρειαζόμαστε λιγότερα συστήματα, χρειαζόμαστε οικονομία κλίμακας στις αμυντικές βιομηχανίες μας, πρέπει να επενδύσουμε στην τεχνολογία, να εξετάσουμε το μεταβαλλόμενο πεδίο συγκρούσεων στην Ουκρανία και να αντλήσουμε διδάγματα».

Και συμπλήρωσε: «Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια κοινά σημεία όσον αφορά στην άμυνα που μπορούμε να διερευνήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, ευελπιστώ ορισμένες από αυτές τις προτεραιότητες να μπορούν να συμπεριληφθούν και στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο».

20:14 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

