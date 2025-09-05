Καμίνια: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο 17χρονος πλησιάζει την μητέρα με το βρέφος – Αποκαλυπτικές οι μαρτυρίες γειτόνων

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καμίνια: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο 17χρονος πλησιάζει την μητέρα με το βρέφος – Αποκαλυπτικές οι μαρτυρίες γειτόνων

Νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας με την αρπαγή του βρέφους 30 ημερών έξω από φαρμακείο, στα Καμίνια.

Στις εικόνες από κάμερα κλειστού κυκλώματος, που δημοσίευσε ο ΑΝΤ1, διακρίνεται ο 17χρονος κατηγορούμενος να βρίσκεται δίπλα στην μητέρα, που κρατά το καρότσι με το μωράκι της, το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης. Οι δυο τους συνομιλούν με οικειότητα και ανταλλάσσουν κάποια λόγια. Λίγο αργότερα, ο 17χρονος άρπαξε το καρότσι με το παιδί και εγκατέλειψε το βρέφος σε καρότσι σούπερ μάρκετ σε πάρκο της Λεωφόρου Καλλιρρόης στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 17χρονου ασκήθηκε από την εισαγγελέα ανηλίκων ποινική δίωξη για το αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών, κατά συρροή καθώς και για πλημμεληματικού βαθμού έκθεση σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή. Ο δράστης παραπέμφθηκε να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες σε ανακρίτρια ανηλίκων.

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε και ο πατέρας του 17χρονου, ο οποίος συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σε βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο.

Τι υποστήριξε ο 17χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος φέρεται να υποστήριξε στις αρχές ότι άρπαζε τα μωρά γιατί… αντιπαθούσε τους αθίγγανους. «Δεν χωνεύω τους Ρομά. Ήθελα να δείξω πως δεν προσέχουν τα παιδιά τους. Δεν τα πρόσεχαν. Είδατε με τι ευκολία μου τα έδιναν να τα κρατάω; Εγώ τα έπαιρνα και πήγαινα και τα άφηνα σε ασφαλή σημεία», φέρεται να είπε ο 17χρονος.

Ο ανήλικος, που παραδέχτηκε την αρπαγή του βρέφους 30 ημερών από τα Καμίνια, ομολόγησε και ότι τον περασμένο Μάιο είχε αρπάξει άλλο ένα μωρό μέσα από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, το οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψε στον Άλιμο, δίπλα σε κάδο σκουπιδιών.

Ο ίδιος 17χρονος είχε συλληφθεί τον Ιούνιο, καθώς υποδυόταν τον ελεγκτή σε λεωφορείο στα νότια προάστια και, και μάλιστα έδειχνε, πλαστή ταυτότητα επόπτη.

Τι αποκαλύπτουν οι γείτονες της οικογένειας

Γείτονες της οικογένειας του 17χρονου καταγγέλλουν στον ΑΝΤ1 ότι το αγόρι μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον γεμάτο βία, φωνές και κακοποίηση. Την ίδια συμπεριφορά φαίνεται πως είχε κι εκείνο μέσα στο σπίτι του, όπως λένε.

«Ήταν μία κατάσταση βίας που άκουγα σε καθημερινή βάση. Έντονης βίας και λεκτικής και σωματικής, εφόσον μου έχει ειπωθεί αυτό από την μητέρα που το βίωσε. Η μητέρα του μου δήλωσε ότι το παιδί την χτύπαγε ασύστολα, ότι δεν άντεχε άλλο, αλλά δεν θέλει να καλέσω τις αρχές. Η συμπεριφορά ήταν αλληλένδετη. Και από τον πατέρα στο παιδί και από το παιδί στην μάνα, που προσπαθούσε να το σώσει από τον πατέρα και ήταν ένας φαύλος κύκλος», λέει μία γειτόνισσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές ως νευροδιαφορετικός, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι ανά περίπτωση, τα παιδιά αυτά όταν δεν έχουν την κατάλληλη υποστήριξη μπορεί να εμφανίσουν ακραίες συμπεριφορές, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι έκκληση για βοήθεια.

Δείτε το νέο βίντεο ντοκουμέντο:

Τι είπε ο πατέρας του 17χρονου στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με το mega, o πατέρας του 17χρονου δήλωσε στους αστυνομικούς ότι πριν από 4 χρόνια ο γιος του διαγνώστηκε με μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Είπε πως ο 17χρονος παρακολουθούσε ψυχολόγο αλλά όχι αρκετά συχνά. Επιπλέον, δήλωσε πως του άρεσε να μπαίνει συχνά στα λεωφορεία και να βρίσκεται δίπλα στους οδηγούς.

Ο πατέρας του υποστήριξε επίσης, πως η διάγνωση της νευροαναπτυξιακής διαταραχής έγινε με καθυστέρηση καθώς δεν το είχε αντιληφθεί νωρίτερα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πώς μοιάζει η αρχή του τέλους σε μία σχέση

Νέο πλαίσιο αξιολόγησης καινοτόμων θεραπειών προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης

ΓΣΕΕ: Τι ζητεί για τις Συλλογικές Συμβάσεις και τον χρόνο εργασίας – Εξέφρασε ξανά την αντίθεσή της για το νέο εργασιακό νο...

Παιδικοί σταθμοί: Νέα ευκαιρία για τα vouchers – Τι προβλέπει η ΚΥΑ για τα εισοδηματικά όρια

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Γυναίκα έμεινε άφωνη όταν έμαθε ξαφνικά ότι ο σύντροφός της είχε διπλή ζωή – Επί 5 χρόνια δεν γνώριζε τίποτα για το πραγματ...
περισσότερα
22:14 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Ομόνοια: Καρέ καρέ η κλοπή κλιματιστικού από κτίριο, μέρα μεσημέρι – ΒΙΝΤΕΟ

Καρέ καρέ καταγράφεται η στιγμή που δύο κακοποιοί αρπάζουν ένα κλιματιστικό από την ταράτσα κτ...
21:52 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στα Χανιά: Έριξε το αυτοκίνητο σε τοιχίο για να σωθεί ανήλικος με πατίνι – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (5/9) στην οδό Παπαναστασίου στα Χανιά, όταν...
20:51 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Συναγερμός στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» – Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», στους Αμπελόκηπους, καθώς, σύ...
20:20 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν οι ένστολοι στον Λευκό Πύργο – «Εμείς υπάρχουμε, θέληση υπάρχει;»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα ένστολοι στον Λευκό Πύργο, στη Θεσσαλονίκ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος