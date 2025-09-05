Καμίνια: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο 17χρονος πλησιάζει την μητέρα με το βρέφος – Αποκαλυπτικές οι μαρτυρίες γειτόνων

Νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας με την αρπαγή του βρέφους 30 ημερών έξω από φαρμακείο, στα Καμίνια.

Στις εικόνες από κάμερα κλειστού κυκλώματος, που δημοσίευσε ο ΑΝΤ1, διακρίνεται ο 17χρονος κατηγορούμενος να βρίσκεται δίπλα στην μητέρα, που κρατά το καρότσι με το μωράκι της, το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης. Οι δυο τους συνομιλούν με οικειότητα και ανταλλάσσουν κάποια λόγια. Λίγο αργότερα, ο 17χρονος άρπαξε το καρότσι με το παιδί και εγκατέλειψε το βρέφος σε καρότσι σούπερ μάρκετ σε πάρκο της Λεωφόρου Καλλιρρόης στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 17χρονου ασκήθηκε από την εισαγγελέα ανηλίκων ποινική δίωξη για το αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών, κατά συρροή καθώς και για πλημμεληματικού βαθμού έκθεση σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή. Ο δράστης παραπέμφθηκε να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες σε ανακρίτρια ανηλίκων.

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε και ο πατέρας του 17χρονου, ο οποίος συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σε βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο.

Τι υποστήριξε ο 17χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος φέρεται να υποστήριξε στις αρχές ότι άρπαζε τα μωρά γιατί… αντιπαθούσε τους αθίγγανους. «Δεν χωνεύω τους Ρομά. Ήθελα να δείξω πως δεν προσέχουν τα παιδιά τους. Δεν τα πρόσεχαν. Είδατε με τι ευκολία μου τα έδιναν να τα κρατάω; Εγώ τα έπαιρνα και πήγαινα και τα άφηνα σε ασφαλή σημεία», φέρεται να είπε ο 17χρονος.

Ο ανήλικος, που παραδέχτηκε την αρπαγή του βρέφους 30 ημερών από τα Καμίνια, ομολόγησε και ότι τον περασμένο Μάιο είχε αρπάξει άλλο ένα μωρό μέσα από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, το οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψε στον Άλιμο, δίπλα σε κάδο σκουπιδιών.

Ο ίδιος 17χρονος είχε συλληφθεί τον Ιούνιο, καθώς υποδυόταν τον ελεγκτή σε λεωφορείο στα νότια προάστια και, και μάλιστα έδειχνε, πλαστή ταυτότητα επόπτη.

Τι αποκαλύπτουν οι γείτονες της οικογένειας

Γείτονες της οικογένειας του 17χρονου καταγγέλλουν στον ΑΝΤ1 ότι το αγόρι μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον γεμάτο βία, φωνές και κακοποίηση. Την ίδια συμπεριφορά φαίνεται πως είχε κι εκείνο μέσα στο σπίτι του, όπως λένε.

«Ήταν μία κατάσταση βίας που άκουγα σε καθημερινή βάση. Έντονης βίας και λεκτικής και σωματικής, εφόσον μου έχει ειπωθεί αυτό από την μητέρα που το βίωσε. Η μητέρα του μου δήλωσε ότι το παιδί την χτύπαγε ασύστολα, ότι δεν άντεχε άλλο, αλλά δεν θέλει να καλέσω τις αρχές. Η συμπεριφορά ήταν αλληλένδετη. Και από τον πατέρα στο παιδί και από το παιδί στην μάνα, που προσπαθούσε να το σώσει από τον πατέρα και ήταν ένας φαύλος κύκλος», λέει μία γειτόνισσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές ως νευροδιαφορετικός, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι ανά περίπτωση, τα παιδιά αυτά όταν δεν έχουν την κατάλληλη υποστήριξη μπορεί να εμφανίσουν ακραίες συμπεριφορές, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι έκκληση για βοήθεια.

Τι είπε ο πατέρας του 17χρονου στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με το mega, o πατέρας του 17χρονου δήλωσε στους αστυνομικούς ότι πριν από 4 χρόνια ο γιος του διαγνώστηκε με μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Είπε πως ο 17χρονος παρακολουθούσε ψυχολόγο αλλά όχι αρκετά συχνά. Επιπλέον, δήλωσε πως του άρεσε να μπαίνει συχνά στα λεωφορεία και να βρίσκεται δίπλα στους οδηγούς.

Ο πατέρας του υποστήριξε επίσης, πως η διάγνωση της νευροαναπτυξιακής διαταραχής έγινε με καθυστέρηση καθώς δεν το είχε αντιληφθεί νωρίτερα.