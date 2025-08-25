Καμένα Βούρλα: Άγρια συμπλοκή με 4 τραυματίες τα ξημερώματα – ΦΩΤΟ

Άγρια συμπλοκή με ξύλο, τραυματισμούς και προσαγωγές συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/8) στα Καμένα Βούρλα.

Το επεισόδιο βίας έλαβε χώρα λίγο πριν τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, με την παρεξήγηση να ξεκινά από την παραλιακή και να κορυφώνεται στην οδό Παπαγεωργίου και στα γύρω στενά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας lamiareport.gr, επρόκειτο για δύο ξεχωριστές παρέες Αλβανών υπηκόων, με αδιευκρίνιστο αριθμό ατόμων η κάθε μία. Οι εμπλεκόμενοι διαμένουν σε διαφορετικές χώρες του εξωτερικού, αλλά έκαναν διακοπές το τελευταίο 10ημερο στα Καμένα Βούρλα και κυκλοφορούσαν με ακριβά αυτοκίνητα.

Ο λόγος της παρεξήγησης δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, δεν αποκλείεται όμως το «φυτίλι» να είχε ανάψει την προηγούμενη νύχτα όταν και είχε προκληθεί παρεξήγηση πάλι μεταξύ αλλοδαπών νεαρών ατόμων σε μαγαζί των Καμένων, απ’ όπου και είχαν εκδιωχθεί.

Αποτέλεσμα της συμπλοκής ήταν τέσσερα άτομα να καταλήξουν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων και από εκεί στο Νοσοκομείο Λαμίας, φέροντας τραύματα από χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Επίσης προσήχθησαν και κάποια άτομα, δύο εκ των οποίων είχαν «κρυφτεί» σε μαγαζί και σπίτι αντίστοιχα, προκειμένου να αποφύγουν τους «αντιπάλους».

Όλη η Λουτρόπολη σηκώθηκε στο πόδι λόγω του σοβαρού επεισοδίου και αρκετοί ήταν οι πολίτες που έσπευσαν να βοηθήσουν. Κάποιοι μάλιστα που προσπάθησαν να χωρίσουν τους νεαρούς, δέχτηκαν κι εκείνοι χτυπήματα, καθώς το μένος ορισμένων εκ των εμπλεκομένων ήταν εκτός ορίων.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες έφτασαν γρήγορα στην περιοχή, έχοντας ειδοποιηθεί από κάτοικους που είχαν τρομάξει από τις πρωτοφανείς σκηνές βίας.