Καμένα Βούρλα: Άγρια συμπλοκή με 4 τραυματίες τα ξημερώματα – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καμένα Βούρλα: Άγρια συμπλοκή με 4 τραυματίες τα ξημερώματα – ΦΩΤΟ

Άγρια συμπλοκή με ξύλο, τραυματισμούς και προσαγωγές συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/8) στα Καμένα Βούρλα.

Το επεισόδιο βίας έλαβε χώρα λίγο πριν τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, με την παρεξήγηση να ξεκινά από την παραλιακή και να κορυφώνεται στην οδό Παπαγεωργίου και στα γύρω στενά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας lamiareport.gr, επρόκειτο για δύο ξεχωριστές παρέες Αλβανών υπηκόων, με αδιευκρίνιστο αριθμό ατόμων η κάθε μία. Οι εμπλεκόμενοι διαμένουν σε διαφορετικές χώρες του εξωτερικού, αλλά έκαναν διακοπές το τελευταίο 10ημερο στα Καμένα Βούρλα και κυκλοφορούσαν με ακριβά αυτοκίνητα.

Ο λόγος της παρεξήγησης δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, δεν αποκλείεται όμως το «φυτίλι» να είχε ανάψει την προηγούμενη νύχτα όταν και είχε προκληθεί παρεξήγηση πάλι μεταξύ αλλοδαπών νεαρών ατόμων σε μαγαζί των Καμένων, απ’ όπου και είχαν εκδιωχθεί.

Αποτέλεσμα της συμπλοκής ήταν τέσσερα άτομα να καταλήξουν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων και από εκεί στο Νοσοκομείο Λαμίας, φέροντας τραύματα από χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Επίσης προσήχθησαν και κάποια άτομα, δύο εκ των οποίων είχαν «κρυφτεί» σε μαγαζί και σπίτι αντίστοιχα, προκειμένου να αποφύγουν τους «αντιπάλους».

Όλη η Λουτρόπολη σηκώθηκε στο πόδι λόγω του σοβαρού επεισοδίου και αρκετοί ήταν οι πολίτες που έσπευσαν να βοηθήσουν. Κάποιοι μάλιστα που προσπάθησαν να χωρίσουν τους νεαρούς, δέχτηκαν κι εκείνοι χτυπήματα, καθώς το μένος ορισμένων εκ των εμπλεκομένων ήταν εκτός ορίων.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες έφτασαν γρήγορα στην περιοχή, έχοντας ειδοποιηθεί από κάτοικους που είχαν τρομάξει από τις πρωτοφανείς σκηνές βίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΙΣ: Χειρότερο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων γιατρών το 2025 σε σχέση με το 2024

Στρατηγική συνεργασία ΚΕΤΕΚΝΥ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Υπουργείο Οικονομικών: Στο «μικροσκόπιο» οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται μέχρι την Παρασκευή 29 Αυγούστου

Τι σημαίνει η φράση «λυδία λίθος» και από πού προέρχεται

Παγιδευμένα ιόντα ασβεστίου εμπλεγμένα με φωτόνια σχηματίζουν επεκτάσιμους κόμβους για κβαντικά δίκτυα
περισσότερα
13:04 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Ερμιονίδα: Συνελήφθη ηλικιωμένος που έσερνε σκύλο με το αυτοκίνητό του και τον σκότωσε

Ένα άκρως σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε σε κοινότητα του δήμου της Ερμιονίδας...
12:56 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Αταλάντη: Την Τρίτη το τελευταίο «αντίο» στην 32χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο με την μηχανή της

Αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου, θα παιχτεί η τελευταία πράξη του δράματος μετά τον χαμό της Βασιλικ...
12:36 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Ναύπλιο: Στο λιμάνι το super yacht «Yas» της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το λιμάνι του Ναυπλίου υποδέχτηκε το super yachet «Yas», νωρίτερα σήμερα (25/08) το πρωί, το ο...
12:24 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Την Τετάρτη η κηδεία του δημοσιογράφου – Η επιθυμία της οικογένειας

Την Τετάρτη (27/08), στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο