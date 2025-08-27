Καλοκαιρινές ιώσεις: Σε έξαρση κορονοϊός, γρίπη και γαστρεντερίτιδα – Αυξημένη η ζήτηση για self tests

Οι ιώσεις δεν κάνουν διακοπές και δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιστρέφουν από τουριστικούς προορισμούς με γρίπη, κορονοϊό, αλλά και γαστρεντερίτιδα.

Όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, τα ταξίδια με πλοία, αεροπλάνα, ο συνωστισμός σε club είναι οι βασικές αιτίες μετάδοσης των ιώσεων, ενώ και τα παιδιά που επιστρέφουν από κατασκηνώσεις και ημερήσια camp, νοσούν κυρίως από αναπνευστικές ιώσεις.

«Όρια στην δραστηριότητα στων παιδιών»

«Είναι κοινές εμπύρετες λοιμώξεις όπως  οι αμυγδαλίτιδες αρκετές γαστρεντερίτιδες που κάνουν έναν κύκλο τριών – τεσσάρων ημερών, αλλά και κόβιντ κυρίως λόγω τουριστών από το βόρειο ημισφαίριο όπου τώρα είναι χειμώνας. Οι γονείς πρέπει να βάζουν όρια στην δραστηριότητα στων παιδιών ειδικά σε συνθήκες έντονου ήλιου και ζέστης», λέει στον ΑΝΤ1 η παιδίατρος Άννα Παρδάλη.

Στα φαρμακεία, η ζήτηση των self test αυξήθηκε, μετά από πολύ καιρό, κυρίως από εκείνους που γυρνάνε από διακοπές. Πολλές φορές, πάντως, σύμφωνα με τους γιατρούς, η έντονη έκθεση στον ήλιο, η κατανάλωση αλκοόλ και η έλλειψη ύπνου δημιουργούν ένα στρες στον οργανισμό και μας κάνουν ευάλωτους σε ιούς και λοιμώξεις.

Βασικά συμπτώματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι ο πυρετός κι ο βήχας.

