Βροχές και ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν τις νυκτερινές και πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (11/11) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με μεγάλα ύψη βροχής να καταγράφονται στα νησιά της Λέσβου και της Σάμου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις πρωινές ώρες της Τρίτης σημειώθηκε στον Μανταμάδο Λέσβου με 113 mm (έως τις 07:00), ενώ τα οκτώ μεγαλύτερα ημερήσια ύψη βροχής (έως τις 09:30), παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.

Επισημαίνεται ότι 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τ.μ.