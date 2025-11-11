Κακοκαιρία: Οι 8 περιοχές που έπεσε το περισσότερο νερό – Στη Λέσβο το μεγαλύτερο ύψος βροχής – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Λέσβος, κακοκαιρία

Βροχές και ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν τις νυκτερινές και πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (11/11) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με μεγάλα ύψη βροχής να καταγράφονται στα νησιά της Λέσβου και της Σάμου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις πρωινές ώρες της Τρίτης σημειώθηκε στον Μανταμάδο Λέσβου με 113 mm (έως τις 07:00), ενώ τα οκτώ μεγαλύτερα ημερήσια ύψη βροχής (έως τις 09:30), παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.

Επισημαίνεται ότι 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τ.μ.

