Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στα Ιωάννινα – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας» 

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας, με τα φαινόμενα να εντείνονται ακόμα περισσότερο τις επόμενες ώρες, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.

Πριν από λίγη ώρα, το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11), ήχησε το 112 στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο μήνυμα.

15:35 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Νέος Κόσμος: Στη φυλακή ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο – «Δεν σκότωσα κανέναν»

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρο...
15:31 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 και στη Θεσπρωτία

Μήνυμα και στη Θεσπρωτία εστάλη πριν από λίγο μέσω του 112, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τ...
15:24 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 και στην Πρέβεζα

Ήχησε το 112 και στην Πρέβεζα, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Δυτική Ελλάδα. «Ενεργοποίη...
15:10 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 και για τα Τζουμέρκα – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη λόγω της κακοκαιρίας και στα Τζουμέρκα. «Ενεργοποίηση. Λόγω έντονων...
