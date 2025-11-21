Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στα Ιωάννινα – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας» 

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας, με τα φαινόμενα να εντείνονται ακόμα περισσότερο τις επόμενες ώρες, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.

Πριν από λίγη ώρα, το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11), ήχησε το 112 στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο μήνυμα.