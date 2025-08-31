Κακοκαιρία – εξπρές: Ταλαιπωρία στο δρομολόγιο Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα – Γέμισε νερά το κατάστρωμα του πλοίου

Η κακοκαιρία που πλήττει το απόγευμα το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, είχε σαν αποτέλεσμα να περάσουν μεγάλη ταλαιπωρία οι επιβάτες του απογευματινού δρομολογίου από Κέρκυρα προς Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, το πλοίο επιχείρησε τρεις φορές να προσεγγίσει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με τα μέλη του πληρώματος να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσδεση.

Όπως αναφέρουν επιβάτες, πολλοί ένιωσαν φόβο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της έντονης βροχόπτωσης.

Τελικά, το πλοίο κατάφερε να δέσει με ασφάλεια στο λιμάνι και όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς κάποιο πρόβλημα. Ένας εκ των επιβατών κατέγραψε σε βίντεο τις στιγμές της περιπέτειας, όπου αποτυπώνονται οι δύσκολες συνθήκες εν πλω. Όπως μπορεί να δει κανείς, το κατάστρωμα του πλοίου έχει γεμίσει με νερό.