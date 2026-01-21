Κακοκαιρία: Εγκλωβισμένοι οδηγοί σε περιοχές της Αττικής – Στις 186 οι κλήσεις στην Πυροσβεστική

  • Έντονες βροχές και καταιγίδες πλήττουν τις τελευταίες ώρες την Αττική, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και να εγκλωβιστούν οδηγοί σε ημιβυθισμένα αυτοκίνητα.
  • Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί 160 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και 26 για κοπές δέντρων απ’ όλο το λεκανοπέδιο.
  • Η Πυροσβεστική έχει δεχτεί κλήσεις και για εγκλωβισμένους οδηγούς σε ακινητοποιημένα οχήματα, στον Πειραιά, στη Λ.Ασπροπύργου-ΝΑΤΟ, στη Λ.Ποσειδώνος και Λ.Καραμανλή, στην Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και στην Σπύρου Λούη.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία: Εγκλωβισμένοι οδηγοί σε περιοχές της Αττικής – Στις 186 οι κλήσεις στην Πυροσβεστική

Έντονες βροχές και καταιγίδες πλήττουν τις τελευταίες ώρες την Αττική, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και να εγκλωβιστούν οδηγοί σε ημιβυθισμένα αυτοκίνητα.

Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί 160 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και 26 για κοπές δέντρων απ’ όλο το λεκανοπέδιο.

Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική έχει δεχτεί κλήσεις και για εγκλωβισμένους οδηγούς σε ακινητοποιημένα οχήματα, στον Πειραιά, στην Λ.Ασπροπύργου-ΝΑΤΟ, στη Λ.Ποσειδώνος και Λ.Καραμανλή, στην Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και στην Σπύρου Λούη.

 

20:56 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Όλα τα βίντεο και οι φωτογραφίες των αναγνωστών του enikos.gr από τα προβλήματα της κακοκαιρίας

Σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που ...
20:25 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Ορμητικοί χείμαρροι οι δρόμοι στην Άνω Γλυφάδα – Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα – ΒΙΝΤΕΟ

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Αττική, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις ...
20:13 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Στο έλεος της κακοκαιρίας και η Ύδρα: Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους – «Δεν έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές για την ώρα» λέει ο δήμαρχος

Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται αυτή την ώρα και στην Ύδρα, εξαιτίας της κακοκαιρίας που βρ...
19:58 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Aυτοκίνητα βυθίστηκαν κάτω από το νερό σε γέφυρα στο Μαρούσι – BINTEO

Προβλήματα σε αρκετές περιοχές της Αττικής έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία που πλήττει τις τελε...
