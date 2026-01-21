Κακοκαιρία: Εγκλωβισμένοι οδηγοί σε περιοχές της Αττικής – Στις 186 οι κλήσεις στην Πυροσβεστική

Έντονες βροχές και καταιγίδες πλήττουν τις τελευταίες ώρες την Αττική, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και να εγκλωβιστούν οδηγοί σε ημιβυθισμένα αυτοκίνητα.

Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί 160 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και 26 για κοπές δέντρων απ’ όλο το λεκανοπέδιο.

Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική έχει δεχτεί κλήσεις και για εγκλωβισμένους οδηγούς σε ακινητοποιημένα οχήματα, στον Πειραιά, στην Λ.Ασπροπύργου-ΝΑΤΟ, στη Λ.Ποσειδώνος και Λ.Καραμανλή, στην Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και στην Σπύρου Λούη.