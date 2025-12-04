Κακοκαιρία Byron: Τι ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλους – Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κακοκαιρία Byron: Τι ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλους – Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών

Μπορούν να μην προσέλθουν στην υπηρεσία τους αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δύνανται, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, συνιστά το υπουργείο Εσωτερικών με ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα, κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Συγκεκριμένα το υπουργείο Εσωτερικών στην ανακοίνωση αναφέρει: Όσοι υπάλληλοι δεν δύνανται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες τους την Παρασκευή, 5/12/2025, λόγω των φαινομένων αυτών, δύνανται να απουσιάσουν νομίμως από την Υπηρεσία τους δυνάμει των διατάξεων της παρ. 11 του αρ. 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), σύμφωνα με τις οποίες «11. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος.».

Περαιτέρω, οι υπάλληλοι συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας, ήτοι ακόμα και σε ώρα προσέλευσης αργότερα από την καθορισμένη, χωρίς οιαδήποτε δυσμενή συνέπεια, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η καθυστερημένη προσέλευσή τους είναι δικαιολογημένη.

Τέλος, τα παραπάνω αφορούν εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κλπ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί βουλώνει η μύτη το βράδυ; Ειδικός του Cleveland απαντά τι να κάνουμε

Δέκα βασικές συμβουλές για προστασία κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων

Σε 7 νέες πόλεις θα φθάσει το φυσικό αέριο το 2026

Χατζηδάκης για βιομηχανία: Έρχεται πλαίσιο μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους-Ποιοι είναι οι άξονες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:42 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Βίντεο από την στιγμή που κεραυνός πέφτει στην πίστα του «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Βίντεο από την στιγμή που κεραυνός χτυπά την πίστα του διεθνούς Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλ...
20:29 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας 

Ενίσχυση του μπλόκου των αγροτών που έχει στηθεί στην παλιά Εθνική Πατρών – Πύργου και συγκεκρ...
20:22 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: «Ποτάμι» κεντρικός δρόμος στην Ηλιούπολη – Με δυσκολία οι μετακινήσεις – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

«Βροχή» τα προβλήματα στην Αττική, που πλήττεται τις τελευταίες ώρες από την κακοκαιρία «Byron...
19:57 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Byron-Αττική: Στη Βλυχάδα το μεγαλύτερο ύψος βροχής – Στα 45 χιλιοστά έφτασε στο Γκάζι – ΧΑΡΤΗΣ

Ισχυρές είναι οι βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται στην Αττική, αλλά και στην πόλη της Αθήνας από ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»