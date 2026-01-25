Καιρός: Σε «Red Code» η Βόρεια Ελλάδα ενόψει της νέας επιδείνωσης του καιρού

  • Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τίθενται αύριο οι Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης, λόγω της επιδείνωσης του καιρού.
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε τις παραπάνω περιοχές σε «Red Code» μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.
  • Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, για την εξέταση θεμάτων ετοιμότητας και αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) την Κυριακή (25/1).

Τα φαινόμενα ξεκίνησαν ήδη από το Ιόνιο, όπου οι πρώτες καταιγίδες έκαναν την εμφάνισή τους, ενώ από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας αναμένεται να επεκταθούν προς το Αιγαίο, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια.

Το νέο καιρικό σύστημα θα συνοδευτεί από ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, κυρίως στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Αν και οι μετεωρολόγοι δεν περιμένουν το φαινόμενο να είναι τόσο έντονο όσο το προηγούμενο, οι Αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή λόγω της επικινδυνότητας των καιρικών συνθηκών.

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τίθενται από αύριο αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, μεταξύ αυτών η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η απόφαση ελήφθη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ζητείται από Δήμους και Περιφέρειες να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, ώστε να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας και αντιμετώπισης κινδύνων από πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα. Οι τοπικές αρχές καλούνται να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και σε ευαίσθητες περιοχές με ιστορικό πλημμυρών.

Η Πολιτική Προστασία υπογραμμίζει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν διέλευση από ρέματα ή δρόμους που πλημμυρίζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

