Καιρός: Ηλιοφάνεια με αφρικανική σκόνη και νοτιάδες σήμερα – Από Πέμπτη επιστρέφει το φθινόπωρο

Ήπιες θερμοκρασίες, αυξημένη υγρασία και μεταφορά αφρικανικής σκόνης συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Οι θερμές αέριες μάζες που έχουν εγκατασταθεί πάνω από τη χώρα κρατούν το κλίμα ασυνήθιστα ήπιο για την εποχή, θυμίζοντας περισσότερο άνοιξη παρά φθινόπωρο. Το φαινόμενο αναμένεται να διατηρηθεί έως την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και επιστροφή στις φυσιολογικές για την εποχή συνθήκες.

Σήμερα, Σάββατο 16 Νοεμβρίου, ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες. Η αφρικανική σκόνη εξακολουθεί να επηρεάζει την ατμόσφαιρα, κυρίως στα νότια, κάνοντάς την αποπνικτική. Οι νοτιάδες και τα υψηλά ποσοστά υγρασίας δημιουργούν εικόνα που θυμίζει περισσότερο αρχές άνοιξης, με τη θερμοκρασία να διατηρείται πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, το θερμόμετρο φτάνει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 10 έως 21 βαθμούς, με παροδικές νεφώσεις και νοτιάδες, ενώ στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη αγγίζει τους 22 βαθμούς, με λίγες αραιές νεφώσεις.

Το ίδιο μοτίβο θα συνεχιστεί από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη, με τους νοτιάδες να ενισχύονται και τη σκόνη να γίνεται πιο αισθητή. Η ορατότητα αναμένεται να περιοριστεί κατά τόπους, ενώ η ΕΜΥ προειδοποιεί πως η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, ιδιαίτερα σε όσους έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται προσοχή στις ευπαθείς ομάδες.

Από την Πέμπτη, τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Νεφώσεις και τοπικές βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα δυτικά και βόρεια, ενώ η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή σε όλη τη χώρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους, η υγρασία θα υποχωρήσει και ο καιρός θα θυμίσει ξανά φθινόπωρο, ύστερα από το σύντομο «διάλειμμα» ζέστης και σκόνης.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1 Τάσος Αρνιακός σημειώνει πως η τρίτη Κυριακή του Νοεμβρίου θα κυλήσει με ψύχρα τη νύχτα, ομίχλες και νοτιάδες που θα μεταφέρουν σκόνη από την Αφρική. Η θερμοκρασία της θάλασσας θα κυμανθεί γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου, για όσους θελήσουν να κάνουν μια φθινοπωρινή βουτιά. Το πρωί και το βράδυ αναμένονται ομίχλες, ενώ ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις που κατά τόπους θα πυκνώνουν. Οι νοτιάδες θα ενισχύσουν τη μεταφορά σκόνης, ενώ ο υδράργυρος θα διατηρηθεί 2 με 3 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 με 22 βαθμούς, ενώ σε Κρήτη και Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, δυτικούς και νοτιοδυτικούς ανέμους 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοια εικόνα θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα σημειωθεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και ασθενείς, μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ στον Θερμαϊκό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Η Δευτέρα θα ξεκινήσει με παρόμοιες συνθήκες, ωστόσο προς το βράδυ αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά.

Παγετός στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά – Στους -2,7 βαθμούς η θερμοκρασία στο Λιβάδι Παρνασσού

Την ίδια στιγμή, το πρωί του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου, σημειώθηκε παγετός στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λιβάδι Παρνασσού, με -2,7 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr. Οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες τιμές εντοπίστηκαν στις ίδιες περιοχές και παρουσιάζονται στην ειδική εικόνα του metar.gr, που συμμετέχει στο δίκτυο καμερών του Αστεροσκοπείου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα νότια τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στα νότια βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Ανεμοι: Στα νότια δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Στην Κρήτη από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι έως 4 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-11-2025

Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο, τα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Νωρίς το πρωί, ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, από το μεσημέρι στη Θράκη και κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο ενδέχεται να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα, στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με βροχές αρχικά στα δυτικά και τη Θράκη, που από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα βόρεια τμήματα. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου θα σημειωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-11-2025

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΤΗ 20-11-2025