Καιρός: «Διπρόσωπος» με ηλιοφάνεια και με βροχές στα Δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου. Η κακοκαιρία «Adel» αρχίζει να υποχωρεί, με τον ήλιο να επιστρέφει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αν και το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα συνεχίσουν να δέχονται τοπικές βροχές και καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι πυκνότερες και πιθανές ασθενείς βροχές στα δυτικά και τα νότια, οι οποίες θα σταματήσουν ως το απόγευμα.

Κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη λόγω ομίχλης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα νότια τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ήπια, με 14 βαθμούς στα βόρεια, 16 με 18 στα δυτικά και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά, και έως 20 βαθμούς στη νότια νησιωτική Ελλάδα.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός εκτιμά ότι η Αττική θα έχει ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες από 9 έως 17 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει καλός καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 6 έως 15 βαθμούς.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, «την Κυριακή θα σημειωθούν ομίχλες στα ηπειρωτικά, ενώ στα ανατολικά του Αιγαίου θα υπάρξουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα».

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, πιο πυκνές στα δυτικά, όπου αργότερα θα διαλυθούν. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν δυτικοί – βορειοδυτικοί με ένταση 3 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στα βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθεί μεταξύ 13 και 15 βαθμών Κελσίου.

Γιώργος Τσατραφύλλιας: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία «Adel»

Η κακοκαιρία «Adel», που τις προηγούμενες ημέρες έδωσε έντονες βροχοπτώσεις και προκάλεσε προβλήματα σε αρκετές περιοχές, βρίσκεται πλέον σε ύφεση. Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, «θα ακολουθήσουν 3 με 4 ημέρες καιρικής ανάπαυλας, ώστε να αποκατασταθούν οι μικρές ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία, μέχρι να φτάσει νέο βροχοχαμηλό από την Πέμπτη, με νοτιάδες και μπόλικες βροχές».

Ο ίδιος τονίζει πως «δεν προβλέπεται χιονιάς», επισημαίνοντας ότι «μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου δεν διαφαίνεται κάποια σοβαρή ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια». Προσθέτει ακόμη ότι, σύμφωνα με τις μετρήσεις οκτώ επιστημονικών κέντρων, ο Δεκέμβριος ενδέχεται να είναι κατά δύο βαθμούς πιο ζεστός από τα κανονικά επίπεδα.

Στην ανάρτησή του στο Facebook, ο Τσατραφύλλιας σημειώνει: «Σε εκτόνωση βρίσκεται σταδιακά η “Adel”, ωστόσο μέχρι το απόγευμα θα επηρεάζει με κατά διαστήματα έντονα φαινόμενα το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Θα ακολουθήσουν 3-4 ημέρες καιρικής ανάπαυλας, ώστε να μπορέσουν να αποκατασταθούν κάποιες μικρές ζημιές από την κακοκαιρία, μέχρι να έρθει νέο βροχοχαμηλό από την Πέμπτη, πάλι με νοτιάδες και μπόλικες βροχές.

Πάντως, κάποια σοβαρή ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια δεν φαίνεται μέχρι τις 15 Δεκέμβρη και μάλιστα, σύμφωνα με οκτώ επιστημονικά κέντρα, ο τελευταίος μήνας του χρόνου έχει πολλές πιθανότητες να είναι πιο ζεστός κατά δύο βαθμούς από τα κανονικά επίπεδα».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και στην κεντρική Μακεδονία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο νωρίς το πρωί.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και πιθανώς στις Κυκλάδες μεμονωμένες καταιγίδες έως το πρωί.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-12-2025

Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα, θα αυξηθούν. Ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά της Κρήτης.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα νότια ηπειρωτικά τους 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-12-2025

Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, όπου στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-12-2025

Αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά και τα νότια θα ενταθούν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-12-2025