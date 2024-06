Καύσωνας: Σε θερμό κλοιό με αφρικανική σκόνη μπαίνει η χώρα – Οι περιοχές που «φλερτάρουν» με 40άρια

Σε θερμό κλοιό σε συνδυασμό με αφρικανική σκόνη μπαίνει από σήμερα (02/06) η χώρα, εκτοξεύοντας τον υδράργυρο στα ύψη. Το νέο κύμα μίνι καύσωνα θα έχει διάρκεια έως και την Πέμπτη (06/06), ενώ κάποιες μέρες η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει και τους 40 βαθμούς κελσίου.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του στο Facebook, αναφέρει πως «η αφρικανική ζέστη θα κορυφωθεί την Τρίτη 4/6 και θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 6/6. Οι περιοχές που θα εκδηλωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες είναι η Θεσσαλία, η κεντρική Μακεδονία, η Βοιωτία, η Αττική, η Φθιώτιδα, η Αιτωλοακαρνανία, η Πελοπόννησος, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα».

«Οι περιοχές που… φλερτάρουν την Τρίτη με τους 39℃ (ίσως και 40℃) είναι: Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Δωδεκάνησα. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει: Σάββατο τους 31℃, Κυριακή τους 33℃, Δευτέρα τους 36℃ και Τρίτη τους 37℃ – 38℃», προσθέτει.

Σύμφωνα με ανάρτηση του διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία με μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά την Κυριακή 33-35 βαθμούς Κελσίου, τη Δευτέρα 34-36 και την ερχόμενη Τρίτη τους 35-37.

Όπως γράφει ο ίδιος, η ζέστη θα κρατήσει την Τετάρτη και την Πέμπτη παρότι θα υπάρξει κάποια υποχώρηση από τα βορειοδυτικά.

Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία με μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά το Σάββατο τους 32-34ο C την Κυριακή: 33-35ο Cτη Δευτέρα: 34-36ο C και την ερχόμενη Τρίτη τους 35-37ο C.

Η ζέστη θα κρατήσει την Τετάρτη και Πέμπτη παρότι θα υπάρξει κάποια υποχώρηση από τα ΒΔ.… pic.twitter.com/owJeW6yGjj

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 31, 2024