Ηράκλειο: «Κάποιοι έτρεμαν από τον φόβο τους, κυρίως παιδιά – Έφευγαν ποτήρια, αυγά, καρέκλες» λένε θαμώνες για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη 

Τρία με τέσσερα λεπτά κράτησε το σκηνικό της μεγάλης έντασης με την επίθεση ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου κατά του πρώην υπουργού, Μάκη Βορίδη, της οικογένειάς του και φιλικών προσώπων που δειπνούσαν τη νύχτα του Σαββάτου σε γνωστό εστιατόριο, κοντά στην πλατεία Αγίου Δημητρίου, στο Ηράκλειο.

Όπως μεταδίδει το cretalive, στη διάρκεια αυτών των λίγων λεπτών επικράτησε πανικός αφού οι περίπου 30 νεαροί αντιεξουσιαστές πετούσαν από πέτρες και αυγά, μέχρι ποτήρια και καρέκλες προς τον πρώην υπουργό, ο οποίος ήταν στο εστιατόριο με μέλη της οικογένειας του και φίλους.

Στο κατάστημα, τη στιγμή της επίθεσης πολλοί ακόμα θαμώνες έτρωγαν στο μαγαζί, ανάμεσα σε αυτούς και άλλες οικογένειες με παιδιά.

«Κάποιοι έτρεμαν από τον φόβο τους, κυρίως παιδιά. Έφευγαν ποτήρια, αυγά, καρέκλες… Ο πρώην υπουργός προσπαθούσε να διαχειριστεί ψύχραιμα την όλη κατάσταση και να προστατεύσει την οικογένεια του, όμως υπήρχαν και άνθρωποι σε διπλανά τραπέζια που τρομοκρατήθηκαν σε βαθμό υπέρτατο. Και ήταν άλλοι θαμώνες που αντέδρασαν και ξέσπασαν για να προστατεύσουν τις οικογένειες τους» περιέγραψε στο Cretalive.gr αυτόπτης μάρτυρας.

Όπως περιγράφεται ακόμη, όλα έγιναν ξαφνικά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο, 3-4 λεπτών, όμως το όλο σκηνικό ήταν πολύ έντονο. Πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο πρώην υπουργός βρίσκεται στο Ηράκλειο τις τελευταίες ημέρες για οικογενειακούς λόγους και μάλιστα προχθές είχε δειπνήσει με την οικογένεια του σε άλλο γνωστό εστιατόριο, στην περιοχή της Αλικαρνασσού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ασφάλεια Ηρακλείου διεξάγει εντατικές έρευνες για την ταυτοποίηση των ατόμων που συμμετείχαν στο επεισόδιο, τα οποία θεωρείται βέβαιο ότι ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Έγιναν τέσσερις προσαγωγές, χωρίς όμως να προκύψει κάτι επιβαρυντικό για τα πρόσωπα αυτά, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις και συγκεντρώνεται υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Βορίδης: Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους

«Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία», τονίζει ο Μάκης Βορίδης, σε δήλωσή του για την επίθεση που δέχθηκε.

«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη. Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή.

Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας. Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία», αναφέρει ο πρώην υπουργός.