Ιωάννινα: Κατέρρευσε τμήμα της οροφής στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου

Τμήμα της οροφής στο κτίριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατέρρευσε στις 5 Σεπτεμβρίου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το γεγονός έγινε γνωστό από τη φοιτητική παράταξη «Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη», η οποία με ανακοίνωσή της καταγγέλλει «τη χρόνια υποχρηματοδότηση και την έλλειψη συντήρησης στις πανεπιστημιακές υποδομές, επισημαίνοντας ότι οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι εκτίθενται καθημερινά σε κινδύνους».

Η παράταξη καλεί σε κινητοποίηση τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, στο κτίριο του τμήματος.